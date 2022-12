La capsula Orion della NASA torna sulla Terra – Notizie ICT

Dopo un volo di prova di oltre tre settimane intorno alla luna, la nuova navicella spaziale americana Orion è tornata sulla Terra. La capsula Orion, che aveva a bordo tre manichini imbottiti di sensori, è atterrata alle 18:40 (ora belga).

Usando i paracadute, Orion atterrò nell’Oceano Pacifico, al largo della penisola messicana della Baja California. Così l’agenzia spaziale statunitense, la Nasa, ha spiegato come i futuri astronauti potranno compiere il viaggio di ritorno dalla Luna alla Terra in tutta sicurezza.

Orion è stato lanciato il 16 novembre dopo anni di preparazione. Il veicolo spaziale dovrebbe riportare gli astronauti da e verso la Luna in futuro. Per testare tutti i sistemi, questa volta ha volato intorno alla luna senza equipaggio. È passata poco più di una settimana da quando ha iniziato il suo viaggio di ritorno. Secondo la NASA, il veicolo spaziale ha funzionato meglio del previsto.

Orion consiste di due parti. Nella parte anteriore c’è la parte americana che ospita l’equipaggio, mentre nella parte posteriore, quella europea, c’è la propulsione ei pannelli solari olandesi che generano elettricità. Le due parti si separarono prima di rientrare nell’atmosfera. La parte europea è stata consumata in questa parte, mentre la parte americana ha rallentato ed è affondata nell’oceano come previsto.

