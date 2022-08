La brillante rimonta di Leo Messi per chiudere l’offerta del PSG contro Claremont (video)

Piede sinistro, destro, di testa e di petto: dei 689 gol segnati in tutta la sua carriera, Messi avrà mostrato tutti i colori ai portieri rivali. Ma al suo ampio piatto mancava un gesto: il capovolto.

Ormai è fatta da quando il fuoriclasse argentino ha iniziato la sua stagione in Ligue 1 nel migliore dei modi. Mentre il Paris Saint-Germain ha battuto facilmente il Clermont 5-0, il sette volte Pallone d’Oro ha portato via tutta la suspense segnando il quarto gol prima di deliziare i propri tifosi con un gesto sconosciuto da solo. Perfettamente servito dal connazionale Leandro Paredes, l’ex catalano, di spalle alla porta, controlla la pelle del petto prima di attaccare il debole portiere con una superba rimonta.

Criticato l’anno scorso dopo una stagione lontana dalle statistiche abituali, ma segnata da un cambio di club per non aver completato un periodo di allenamento pre-campionato, Pulga inizia questa stagione al top della forma. Piacevoli anche le condizioni fisiche del giocatore argentino Il suo nuovo allenatore, Christoph Galtier, è rimasto sorpreso. Capocannoniere contro il Nantes in Coppa dei Campioni e doppio autore all’inizio dell’anno, Messi è pronto a fare grandi cose quest’anno con il Paris Saint-Germain, mentre la Coppa del Mondo si avvicina rapidamente….