La barra degli strumenti di Windows 11 diventa più grande

Windows 11 Sono stati reintrodotti gli elementi dell’interfaccia utente, a cui ora è possibile accedere tramite un pulsante dedicato nella barra delle applicazioni. Non è molto utile al momento, ma lo è Microsoft Ha pianificato alcuni miglioramenti, incluso un cambiamento nell’aspetto del pannello dei widget.

Microsoft sta implementando Windows 11 Insider Preview Build 25201 sui PC nel canale di sviluppo del programma Windows Insider. La modifica principale è che il pannello dei widget può essere espanso per riempire la maggior parte dello schermo del computer, piuttosto che il pannello laterale statico che si trova oggi sulla maggior parte dei computer.

C’è un nuovo pulsante nell’angolo in alto a destra della tabella degli strumenti, che ti consente di passare dal pannello laterale alla modalità a schermo intero. Microsoft ha anche affermato che “la dimensione della tua tabella viene ricordata, quindi se preferisci che la tua tabella dei widget mostri sempre più contenuto e la lasci espansa, è la prossima volta che la apri”.

Microsoft ha rivelato a maggio che è in fase di sviluppo il supporto per widget di terze parti, che consentirà widget per molte altre app e servizi, come widget su Android, I phone e altri IPAD. Questo, combinato con un pannello opzionale più grande, potrebbe rendere gli strumenti di Windows 11 ancora più utili. Non verrà rimosso dal menu Start a schermo intero con Live Tiles per Windows 8 e 8.1, ma senza le scorciatoie dell’app.

Il nuovo pannello esteso è ancora nella fase di test iniziale e può essere modificato (o rimosso) prima di essere distribuito su tutti i PC Windows 11. Probabilmente non arriverà nell’aggiornamento 22H2 di Windows 11, soprattutto perché tale aggiornamento potrebbe essere disponibile al più presto come la prossima settimana. Microsoft sta ancora testando lo strumento di ricerca desktop.