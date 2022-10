Konyks Connected Jacks: scopri la terza stagione!

Alla base di ogni impianto domotico c’è la presa collegata che permette di controllare a distanza qualsiasi elettrodomestico, dall’illuminazione ai ventilatori. Konyks ha deciso di rinnovare la sua gamma, che è stata ampiamente acclamata dalla stampa e dai consumatori, per migliorarla e innovarla principalmente sulla base del feedback degli utenti.

Naturalmente, in termini di prese connesse, Konyks migliora costantemente la sua gamma per aggiungere funzionalità, ridurre al minimo o addirittura integrare più servizi. Per questa terza generazione, Konyks ha deciso soprattutto di ascoltare i suoi utenti, molti dei quali hanno dato suggerimenti, a volte con un’analisi molto dettagliata a dimostrazione del loro interesse. Quindi Konyks ha trasformato questi suggerimenti in una realtà, nel modo più tecnico possibile. Ecco il risultato!

Priska Max 3: Il Pugno Progettato per e dai suoi Utenti

Konyks sta migliorando la sua presa Star-connected, la Priska Max, che ha catturato i consumatori con le sue dimensioni ridotte, prestazioni e funzionalità. Priska Max 3 offre innovazioni basate sulle richieste degli utenti. In pratica, ora la spia può essere spenta tramite l’app, ad esempio, per ottenere l’oscurità totale in camera da letto. Allo stesso modo, il “Child Lock” è stato sviluppato su richiesta dei genitori in modo che i più piccoli non potessero disattivare i dispositivi premendo il pulsante sulla presa.

Nel registro di sicurezza, Konyks ha aggiunto una funzione di tabella casuale per simulare la presenza. Le luci che si accendono in modo irregolare scoraggiano in modo più efficace!

Un’altra richiesta da parte degli utenti, la reazione opportuna dopo un’interruzione di corrente, purtroppo non è eccezionale nel nostro Paese. Ora l’utente può selezionare lo stato in cui l’alimentazione è tornata, ad esempio quando viene interrotta, accesa o spenta.

Infine, l’applicazione ora fornisce una cronologia delle azioni sulla porta che può essere utile, ad esempio quando più persone la stanno utilizzando.

Sempre dotato di un contatore di consumo di base, ti permetterà, come la maggior parte delle prese Konyks, di monitorare i tuoi consumi e quindi di risparmiare energia.

La menzione di Easy non fa più parte del nome degli ultimi prodotti Konyks, ma in tutte le novità del brand è presente una funzione di installazione semplificata e accelerata grazie al Bluetooth. Priska Max 3 è disponibile all’indirizzo Amazon Versare 24,90 €.

Prisca Mini 3

Priska Mini 3 eredita tutte le qualità della sorella maggiore: bilancia dei consumi, Bluetooth più Wifi, nuove funzioni, c’è tutto. L’unica differenza: la corrente è limitata a 10 ampere (2300 watt). È disponibile su Amazon Versare 17,90 €.

Priska USB: controlla la ricarica dei dispositivi mobili

Priska innova USB aggiungendo due porte USB a una presa da 230V. Molti utenti hanno richiesto questa integrazione. Non si tratta solo di poter essere ricaricato sulle porte USB ma anche di poterlo controllare da remoto, come avviene per la parte 230V. Ciò consente, ad esempio, di programmare le bande in modo che si ricarichino e non consumino inutilmente come fanno i caricatori convenzionali.

Inoltre, questo permette di interrompere la ricarica dello smartphone quando è completo e quindi di non affaticare inutilmente la preziosa batteria. Senza contare che lo spazio occupato da questa presa e stazione di ricarica migliora notevolmente l’ingombro. Come le altre due imminenti, USB Priska ha Wi-Fi e Bluetooth per l’installazione automatica. Come tutte le prese Konyks, è controllata da app con la possibilità di creare azioni e scenari molto semplici o addirittura collegare più dispositivi collegati a un gruppo controllato insieme. Allo stesso modo, anche le tre prese sono controllate dalla voce con compatibilità con Alexa e Google Home. È disponibile su Amazon Versare 29,90 €.