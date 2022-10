Kinshasa: la settimana della lingua italiana celebrata con proiezioni di film

Questa settimana appena conclusa è dedicata alla celebrazione della lingua italiana nel mondo. Per questo, i festeggiamenti a Kinshasa hanno ruotato intorno a un concerto, una conferenza di insegnanti di lingua italiana e, soprattutto, cinque proiezioni di film.

Dal lunedì al venerdì il pubblico ha diritto a una proiezione gratuita al giorno di un film italiano con sottotitoli in francese presso il Centro Vallone-Bruxelles.

La celebrazione si è svolta all’insegna del tema “Italiani e Giovani”. I film e tutte le attività circostanti sono rivolti a giovani e studenti di lingua italiana. Secondo gli organizzatori, i film proiettati nei 5 giorni avevano un elemento simbolico.

Il primo film ad essere proiettato è un documentario sulla vita e la carriera del compositore italiano Ennio Morricone, vincitore dell’Oscar come miglior compositore.

Seguirono film di fantasia, ma tutti avevano una biografia. Un altro documentario proiettato incentrato sul rapporto e il dialogo tra arte e ricerca scientifica. Il film che si è concluso quella settimana è stato “Power of Rome”, un film sulla capitale d’Italia.

Guidata dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, la missione dell’iniziativa è migliorare la conoscenza della lingua italiana e rafforzarne l’insegnamento, ha affermato l’Ambasciatore Alberto Petrangeli.

“L’idea è di supportare la conoscenza dell’italiano nelle scuole e università congolesi non solo come lingua ma anche come mezzo professionale. L’italiano è molto importante soprattutto nel campo dell’arte. Soprattutto per i cantanti d’opera. In architettura e design. Permette comunicare con un mondo artistico che può ispirare gli artisti congolesi”, ha concluso. ha detto ad ACTULITÉ.CD durante la cerimonia.