“King Giroud consegna gli azzurri”, “Il piano per combattere Mbappe è riuscito”: la stampa francese ringrazia Olivier Giroud e Harry Kane per la vittoria

“Crunchissime” titola L’Equipe, in onore di Olivier Giroud, autore del secondo gol decisivo durante la partita. Il quotidiano sportivo esalta anche la performance “Most Valuable” di Antoine Griezmann.

parigino È anche un complemento al numero 7 della rosa della Francia: “Secondo giocatore ad avere il proprio nome iscritto nel pantheon francese: Antoine Griezmann, autore di due assist.

E il “I Blues vincono la Battaglia d’Inghilterra“Versare Quindi piede, grazie a Olivier Giroud e a Harry Kane. “I Blues sono stati un disastro: Ken e Giro li hanno tirati fuori”.. “duro per l’ingleseI media hanno stimato che il calcio di rigore sbagliato ha permesso di offrire la vittoria alla squadra francese “dominante nel gioco”. Con un punteggio di 5 per Kylian Mbappé, che durante il match non ha brillato. “L’Inghilterra non ha vinto, ma il piano di combattimento di Mbappe ha funzionato. Alla fine, hanno avuto una serata di successo.

King Jiro offre il blues:: Le Figaro Saluta la perseveranza della squadra francese, che sulla carta non aveva intenzione di vincere. “I campioni in carica hanno battuto l’Inghilterra di Harry Kane dopo un quarto di finale esaltante, a tratti chiuso, a tratti teso, ma soprattutto perfettamente eguagliato da Olivier Giroud.“L’eroico capitano”, scriveva il quotidiano, sottolineando anche la prestazione di Hugo Lloris.

Mentre il Journal du Dimanche è già concentrato sull’imminente sfida dei Blues contro il Marocco. “Semifinali Francia-Marocco, questo Mondiale è magico”. Il settimanale ammette che la vittoria sull’Inghilterra è “appesa a un filo”.

La stampa inglese è chiaramente delusa. I giornali sono stati particolarmente colpiti dal mancato rigore di Harry Kane, che avrebbe permesso all’Inghilterra di segnare ancora a pochi minuti dalla fine della partita. Attaccante quasi ogni prima pagina.

“Il cuore spezzato per Harry”, il titolo di The Observer prende in giro la “fine crudele” di un “emozionante quarto di finale della Coppa del Mondo”. The Mirror è anche “triste” per l ‘”agonia” che sta attraversando l’Inghilterra.

The Sun evidenzia la tragica fine del gioco di Harry Kane. “Harry’s pain” si legge in prima pagina (traduzione “Harry’s pain”).

“Goodbye Qatar” e “It’s Over for England Again” lamentano ancora il Sunday Express e il Sunday Times.

Il quotidiano spagnolo Marca preferisce parlare del Marocco, che ha raggiunto un traguardo storico raggiungendo per la prima volta nella sua storia le semifinali dei Mondiali.