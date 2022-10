Khloe Kardashian ha una relazione con un giovane e famoso italiano? Un film che dice tutto…

Grande film

Con o senza Tristan Thompson? Questa, infine, è la domanda che ci poniamo dal 2016. Il giocatore di basket sembra essere salito sul carro della sua vita amorosa con Khloe Kardashian, 38 anni, in tutti questi mesi. Tuttavia, hanno accolto insieme una bambina, Drew Thompson, nell’aprile 2018 e, nonostante alcuni avanti e indietro, hanno portato per la prima volta in braccio il loro figlio, un bambino che hanno avuto con l’aiuto di una madre single. Luglio. Nonostante questi vari episodi, “oui“dopo”Non“, si rivolse alla sorellina di Kim.

Prima di posare le pesanti valigie piene di tessuti a Parigi, la Fashion Week di Milano si è conclusa con il botto. Ma la chiusura italiana che ha firmato Dolce & Gabbana ha suscitato scalpore, soprattutto vista la possibilità di vedere Khloe Kardashian non tra le braccia di Tristan Thompson, ma con un bel comico locale di 31 anni. , Michele Morone. Sul suo account Instagram, l’attore ha anche condiviso una foto di se stesso in posa con il suo amico. Abbiamo già visto in cartellone tanti prodotti italiani tra cui 365 giorni: pernottamentodi Massimo Torricelli e Adriano Torricelli, ma in televisione, in I Medici: Maestri di Firenze.

Eccolo ora nel cuore di Khloe Kardashian! Comunque, ecco come le foto lo hanno catturato…

