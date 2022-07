Kelly Vidovilli (TPMP) si è ammalata? Le sue condizioni di salute lo preoccupano molto.

Molto attiva sui social, Kelly Vidovoli ama interagire con i suoi fan. Di recente, sulla sua storia su Instagram, la bella bionda afferma di poter prendere il Covid. Potrebbe preoccuparlo molto. Ti raccontiamo cosa gli è successo.

Una sensazione di malessere che si manifestava dopo i viaggi con gli amici

È sicuramente una delle più famose opinioniste francesi di “Touche Pas Mon Poste”. Per una buona ragione, Kelly Vidophile, oltre al suo talento come animatrice, è straordinariamente bella.

Con i suoi bei capelli biondi, il sorriso e la calma, l’affettuoso amico di Cyril ha conquistato il cuore della Francia. Alcuni addirittura guardano il talk show di Baba solo per ammirare la bellezza dell’editorialista.

Tuttavia, proprio come altre icone televisive, anche Kelly ha bisogno di una piccola pausa per cambiare un po’ idea. Quest’estate, l’editorialista ha trascorso le sue vacanze in Portogallo. Il minimo che possiamo dire è che le è piaciuto questo piccolo viaggio.

Kelly Vidovoli, infatti, ha condiviso con le sue amiche per diversi giorni di seguito. In occasione di un grande festival che si tiene in questo luogo. Naturalmente, la bella bionda non ha mancato di condividere questo momento con i suoi abbonati.

Ad esempio, è apparsa in abiti sexy mentre partecipava al Chris Brown Show durante il suo soggiorno. Una foto che, ovviamente, ha fatto scalpore tra i suoi fan. Tuttavia, se Kelly Vidoveli ha trascorso una splendida vacanza in Portogallo, il suo ritorno in Francia è tutt’altro che felice.

Hai avuto il temuto virus?

Una volta trascorsi i quattro giorni di vacanza, Kelly Vidophile è costretta a tornare in Francia per riprendere la sua vita quotidiana. Escludendo ciò nel territorio, l’editorialista Cyril Hanoun si sentiva così vulnerabile che si chiedeva se avrebbe contratto il Covid.

“Sono molto malata”, ha detto su Instagram giovedì 7 luglio 2022, o non mi sto riprendendo dai quattro giorni in Portogallo o ho il virus.

Proseguendo, Kelly Vidovoli ha anche ammesso di avere paura del Covid e c’è chiaramente un motivo per questo. L’editorialista spiega che essere infettata da questo virus che terrorizza le persone da più di due anni la lascerà depressa. Essere depressi durante l’estate è l’ultima cosa che Kelly Vidophile vuole.

“Come farò? Non posso essere depressa, sono le vacanze. In inverno lo voglio, ma non qui”, ha detto..

Ad ogni modo, auguriamo una pronta guarigione alla bella bionda e speriamo che non sia covid.

Vittima delle critiche sui social

È chiaro che Kelly Vidovili è una giovane donna che ama comunicare sui social. Se non le dà fastidio pubblicare sul suo account Instagram, ecco le sue foto. Di recente, la bella bionda è apparsa sull’auto BMW.

Occhiali da sole sul naso e un piccolo cinturino sulla parte superiore, Kelly si rivela comodamente. Qualcosa per rispondere ai suoi iscritti. I cittadini della rete non hanno potuto fare a meno di elogiare Kelly per la sua bellezza. Un post che ha ottenuto migliaia di Mi piace poche ore dopo essere stato pubblicato.

Nei commenti, puoi leggere i complimenti dei fan come “canon”, “fantastico” o addirittura “fantastico”. Il che sicuramente fa piacere a Kelly. Tuttavia, anche quest’ultima non ha potuto impedire le sue critiche sotto questa adorabile foto.

Alcuni netizen sembrano sconvolti nel vedere l’editorialista in un’auto di lusso e il suo collega Jean-Michel Mer farne parte.

“E rotola nel BM”, ha detto, “tranquillo”.

Un po’ di vanga mescolato con un po’ di umorismo? Solo lui ha la risposta. Ad ogni modo, ci sono alcuni netizen che non hanno ammorbidito le loro parole quando hanno visto Kelly Vidophile in questa macchina di lusso.

“Non sapevo che avessi la patente e che non facciamo il VAP durante la guida”, possiamo leggere.

Commenti a cui Kelly non ha avuto il tempo di rispondere.