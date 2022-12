Katherine ha speso tutti i suoi risparmi dell’anno per comprare a suo figlio un regalo di Natale, ma si è resa conto dell’inganno troppo tardi…

Catherine McGill, una scozzese di 53 anni, può attestarlo. E per non farsi tentare da altre persone come lei, ha deciso di raccontare la sua avventura sui giornali britannici.

Va detto che la truffa di questo abitante di Glasgow gli è costata quasi 900 euro. Katherine voleva davvero comprare a suo figlio di 16 anni Patrick un nuovo smartphone. Quando mi sono imbattuto in un Samsung S22 Ultra venduto a £ 750 (quasi € 900) su Marketplace, la piattaforma di vendita di Facebook, ho pensato che fosse un buon affare. Perché Samsung vende per circa 1.200 euro nei negozi …

Il problema è che non l’ha capito subito. Tuttavia, Katherine aveva delle perplessità al momento dello scambio, tanto da chiedere al venditore di darle la sua identificazione su videocassetta. Cosa che ha fatto senza barcollare. Ma poco dopo, quando ha riprovato a chiamarlo per dirgli di aver notato che si trattava di uno smartphone finto, lui non ha più risposto. “La nostra stagione delle vacanze è stata rovinata. Mi sento così triste e non riesco a smettere di piangere quando penso a quello che è successo”.

