Dans deux semaines environ, les 22 et 23 février esattament, la duchesse de Cambridge se rendra à Copenhague, au Danemark, afin de célébrer les liens historiques entre ce pays et l’Angleterre mais aussi pour le jubilé d’or de la Marine reine II . Selon la presse britannique, Kate Middleton rencontrera égallement la princesse Mary pour découvrir ses projets consacrés à la petite enfance pour promouvoir son travail avec le Centro per la prima infanzia della Royal Foundation.

Si ce n’est pas la première fois que ça arrive, cela reste pourtant un fait très rare : Kate Middleton voyagera en effet seule, sans son époux le prince William, pour ce voyage officiel. La dernière fois que cela s’est produit, il faut remonter a ottobre 2016. La duchesse de Cambridge, alors âgée de 34 ans, effectuait son premier voyage en solitario, aux Pays-Bas. Elle avait été reçue par le roi Willem-Alexander avant d’aller découvrir “La Jeune Fille à la Perle”.

C’est sur les réseaux sociaux que Kate Middleton un annonce ce voyage en solo. Elle a même adressé un message original aux habitants du pays avec des Lego. Un video e un’été publiée su Twitter. Sous celle-ci, su peut lire: “J’ai hâte d’en apprendre des expert, desparents et des praticiens sur l’approche du Danemark en matière de petite enfance dans le courant du mois. Le Danemark est un modèle de bonnes pratiques dans son approche de la petite enfance qui valorizzare il ruolo dei genitori et aboutit à la fois à des communautés de soutien et à des politiques gouvernementales qui sous-tendent le meilleur départ dans la vie.”

Elle a signé le message en danois, ajoutant: “A bientôt”.