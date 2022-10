Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022, De Bruyne terzo, Courtois 7 (video)

Con Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, due dei Red Devils sono finiti nella top ten. Presente tra i primi tre, KDB è stato il miglior interprete per un belga.

Vincitore sette volte e vincitore uscente, Lionel Messi argentino Non era tra i candidati, per la prima volta dal 2006. Pallone d’oro a cinque, Cristiano Ronaldo ha concluso l’anno al 20° posto.Il portoghese è stato nominato per … 18 volte.

Benzema titolo, KDB 3e, Courtois 7e

KB9 ha ottenuto un ottimo esercizio nel 2021-2022, guidando il Real alla doppietta La Liga – Champions League. Ha segnato 44 gol e ne ha realizzati 15 in 46 partite in tutte le competizioni. In C1 è stato decisivo per tutta la fase finale.

Benzema succede a Lionel Messi nella lista. È diventato il primo giocatore francese a vincere l’onorificenza individuale più prestigiosa da Zinedine Zidane nel 1998. È stato Zizou, il suo ex allenatore del Real Madrid, a consegnargli il trofeo.

Ma il giocatore decisivo per il Real in finale è stato Thibaut Courtois, autore di diverse salvate contro gli attaccanti del Liverpool. È stato selezionato tra 30, il belga, che la scorsa stagione ha mantenuto la porta inviolata 22 in 52 partite, Ha vinto la Yachting CupChe premia il miglior portiere e settimo classificato nella classifica del Pallone d’Oro.

dalla sua parte, Kevin De Bruyne è arrivato terzo. Maestro delle Skyblues, ha portato la sua squadra al nuovo titolo di Premier League, collezionando 19 gol e 14 assist in 45 partite.

KDB era presente con tutta la sua famiglia al Théâtre du Châtelet.

Classifica Pallone d’Oro

1. Karim Benzema – Francese – Real Madrid

2. Sadio Mane – Senegal – Liverpool / Bayern Monaco

3. Kevin De Bruyne – Belga – Manchester City

4. Robert Lewandowski – Boulogne – Bayern Monaco – Barcellona

5. Mohamed Salah – Egiziano – Liverpool

6. Kylian Mbappé – Francese – Paris Saint-Germain

7. Thibaut Courtois – Belga – Real Madrid

8. Vinicius Junior – Brasiliano – Real Madrid

9. Luka Modric – Croazia – Real Madrid

10. Erling Haaland – Norvegia – Dortmund / Manchester City

11. Heung-min Son – Corea del Sud – Tottenham

12. Riyad Mahrez – Algerino – Manchester City

13. Sebastian Haller – Costa d’Avorio – Ajax Amsterdam

14. Fabinho – Brasiliano – Liverpool

14. Rafael Leao – Portogallo – Milano

16. Virgil van Dijk – Olanda – Liverpool

17. Casemiro – Brasiliano – Real Madrid

17. Dusan Vlahovic – Serbia – Fiorentina/Juventus

17. Luis Diaz – Colombiano – Porto / Liverpool

20. Cristiano Ronaldo – Portoghese – Manchester United

21. Harry Kane – Inglese – Tottenham

22. Bernardo Silva – Portogallo – Manchester City

22. Phil Foden – Inglese – Manchester City

22. Trent Alexander-Arnold – Inglese – Liverpool

25. Joshua Kimmich – Anglet – Bayern Monaco

25. Mike Minnian – Francese – Milan

25. Darwin Nunez – Uruguay – Benfica / Liverpool

25. Antonio Rudiger – Tedesco – Chelsea / Real Madrid

25. Joao Cancelo – Argentino – Manchester City

25. Christopher Nkunko – Francese – Lipsia

Vincitore del Courtois Award come miglior portiere

Thibaut Courtois ha vinto il settimo posto al Pallone d’Oro tazza di yachtPremio miglior portiere della stagione.

Courtois, 30 anni, viene premiato al termine di una stagione eccezionale sia collettivamente che individualmente. Ultimo caposaldo del Real Madrid, vincitore del Campionato di Spagna e della Champions League, il Red Devil ha raddoppiato i punti di sosta decisivi per tutta la stagione, soprattutto nella finale di C1, dove si è rivelato un muro insormontabile per i giocatori del Liverpool.

Courtois è il primo belga a vincere questo trofeo dal 2019. Nella lista succede all’italiano Gianluigi Donnarumma.

Alexia Putillas fa un doppio smacco

La spagnola Alexia Putillas (28, Barcellona) ha vinto il Pallone d’Oro femminile per il secondo anno consecutivo.

Questo trofeo è stato assegnato dal 2018.

Gavi votato miglior giovane

Lo spagnolo Gavi ha vinto la Copa, premiando il miglior giovane (under 21) della stagione. Il giocatore del Barcellona ha ricevuto il trofeo, lunedì, al gala del Pallone d’Oro, che si è tenuto al teatro Chatelet di Parigi.

Il 18enne succede al compagno di squadra Pedri nella conquista di questo premio, assegnato per la prima volta nel 2018. Il 6 ottobre 2021, durante la semifinale di Nations League contro l’Italia, il centrocampista è diventato il più giovane nazionale spagnolo in storia, all’età di 17 e 62 giorni. Ha giocato 34 partite e segnato due gol con il Barcellona la scorsa stagione.

Capocannoniere del Trofeo Gerd Muller Lewandowski

Il polacco Robert Lewandowski è stato nominato capocannoniere del mondo per il secondo anno consecutivo, che è stato ribattezzato Gerd Muller.

L’attaccante 34enne, che quest’estate è passato dal Bayern Monaco all’FC Barcelona per 45 milioni di euro, ha segnato 57 gol in 56 partite in tutte le competizioni durante la stagione 2021-2022 (50 gol in club e 7 in selezione). Durante l’anno fiscale 2020-2021, ha segnato 56 gol in 50 partite.

In Bundesliga, nella sua ultima stagione con il Bayern Monaco, “Louis” è stato il capocannoniere con 35 gol in 34 partite. Nel 2020-2021 si è comportato meglio segnando 41 gol in 29 partite, più della leggenda Gerd Muller, che deteneva il record per mezzo secolo (dalla stagione 1971-72).

Con il suo nuovo club, il Barcellona, ​​Lewandowski ha già segnato 14 gol in 13 partite, di cui 9 nella Liga. Ma l’attaccante polacco è rimasto in silenzio durante il Clásico di domenica contro il Real Madrid, vinto dalla squadra di Karim Benzema (3-1).

Il primo grande con il Premio Socrate: Laureato del Premio Manet

Al Théâtre du Châtelet il trofeo è stato assegnato per la prima volta. Il Premio Socrates, infatti, premia i calciatori coinvolti in progetti di comunità e di beneficenza. Con questa aggiunta, il numero dei premi nella cerimonia del Pallone d’Oro sale a sette.

Per questo grande primato, il vincitore è il senegalese Sadio Mane. L’attaccante del Bayern Monaco è stato premiato per il suo investimento nello sviluppo del suo villaggio natale di Bambali, nel sud del Senegal, dove ha particolarmente incoraggiato la parità tra ragazzi e ragazze nella pratica del calcio.

Il Manchester City è stata nominata Squadra della Stagione