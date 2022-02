Julien Doré dévoile pour la première fois une photo de son fils | Le persone

Julien Doré è un papa comblé depuis un peu moins d’un an. Si tratta di voci circolanti relative a un’eventuale paternità del cantante, ce dernier n’avait jamais officialisé la naissance de son fils avant une interview pour Gala en décembre dernier.

Hier, l’artiste français est allé encore plus loin en dévoilant un premier cliché de son enfant sur sa page Instagram. Sur l’image, on découvre son fils de dos, portant le même pull que son papa avec l’inscription “Aimée”, le nom de la nouvelle tournée du chanteur. En légende de sa pubblicazione, on peut simplement voir un cœur rouge.