Ce dimanche soir dans « Mariés au premier concern », su suivait la suite de la lune de miel de Julien et Élodie. Les deux candidats qui ont voulu tenter l’expérience unique en son gender se sont dit « oui », et ont donc appris à mieux se connaître.

À la télévision, on a pu voir de bons momenti, mais ce qui ressortait principalement, c’était l’énervement de Julien lors de l’activité kayak, o encore la discussione autour couple des tatouages, qui a provoqué quelques du conflicts au sein .

Un montaggio qui a poussé Julien à s’exprimer sur les réseaux sociaux : « 95 % du voyage de noces était souriant et magnifique. L’est dommage de résumer une semaine en 25 min pour mettre les 5% de negativetifs… », écrit-il, tout en partageant une ribambelle de photos qui le montrent avec Élodie, tous les deux affichant un grand surire.

Catherine, une internaute, fait remarquer à Julien que le jeune homme semble « tout le temps fatigué ». Ce à quoi le Jodoignois a longuement répondu: « Nous avons tous une façon différente de récupérer et je ne me retrouve pas dans un état ainsi juste pour une ou deux mauvaises nuits de sommeil. La dernière semaine avant le mariage je ne dormais pas à cause du stress et j’ai fait l’erreur de parler aux giornalisti de ce que l’accumulation du manque de sommeil pouvait faire sur mon humeur… Risultato, ils expr ont pousser à bout , avec des réveils tôt, des interviews jusqu’à 2h du matin, gros Restaurants midi et soir et aucun moment de répit pour profiter a deux… Je n’ai pas toujours été ainsi non plus mais je pense ne pasê seul à être beaucoup plus fatigué depuis ces vaccins ‘contre’ la Covid. »

Un autre commentaire a retenu notre attenzione. Il s’agit de celui de Laura, qui avait participé à « Mariés au premier concern » l’année passée. Celle qui avait rencontré Bastien, et qui est toujours in coppia avec son chéri, a tenu à rappeler que «ça reste une émission télé. »