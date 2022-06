Johnny Depp ‘scortato’ fuori dall’hotel con una tazza di caffè in mano (foto)

Johnny Depp nella foto mentre veniva scortato fuori dal Grand Hotel l’albergo Il caffè Birmingham si è diffuso in Inghilterra questa settimana. Sicurezza Assistere L’attore è uscito dall’edificio lunedì per proteggerlo dalle orde di fan che lo hanno seguito da quando il suo processo si è concluso la scorsa settimana. “Ovunque vada, i fan lo attaccano‘”, spiega una fonte a pagina sei.

Nelle foto, la star 58enne di Pirati dei Caraibi tiene in mano una tazza di caffè Sembra In difficoltà mentre viene tirata fuori dall’hotel di lusso con un uomo che le tiene il braccio destro e un altro in piedi proprio dietro di loro.

secondo quotidiano Mel, Depp e il suo entourage hanno posato per le foto con i fan prima di dirigersi al ristorante.

Tra coloro che hanno partecipato banchetto se ho trovato Amico e Collaboratore Musicale della Stella “Edoardo”. forbici‘, Jeff Beck, 77 anni. Mentre era nel Regno Unito, l’attore si è unito chitarristaSul palco in molti dei suoi ultimi concerti.

L’attore Johnny Depp ha ottenuto una clamorosa vittoria legale su Amber ha udito Davanti a un tribunale statunitense, anche se i giurati hanno concluso che l’ex coppia si era calunniata a vicenda attraverso la stampa, dopo un aspro processo ha svelato la vita privata di due celebrità di Hollywood.

Dopo circa 13 ore di deliberazione, i sette giurati si sono costituiti in tribunale Fairfaxchiudere Da Washington, ha visto che il titolo e due estratti provengono da un pezzo di opinione pubblicato nel 2018 da Amber ha udito Sul Washington Post, commenti diffamatori contenevano la star di “Pirati dei Caraibi” e lo hanno condannato a 15 milioni di dollari di danni.

Ovviamente, questi cinque uomini e due donne all’unanimità sentivano quell’ambra ha udito Era esportare false dichiarazioni descrivendosi come vittima di violenza domestica e che ha agitointento maliziosoAnche se in questo testo non ha menzionato il nome del suo ex marito.

La causa per diffamazione e la sua trasmissione in TV avranno effetto”.potrebbe essere disastrosoPer le vittime di violenza domestica, affermano le organizzazioni di difesa delle donne.