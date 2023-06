Joe Biden sale sul palco durante una cerimonia militare

Il democratico, che aveva appena presentato i certificati ai cadetti dell’Air Force Academy in Colorado, è caduto in avanti, atterrando sulle ginocchia e sulle mani, dopo essere apparentemente inciampato in una valigetta nera. “È andata davvero bene. C’era un sacco di sabbia sul podio mentre si stringeva la mano”, ha commentato su Twitter il suo direttore delle comunicazioni, Ben LaBolt.

Joe Biden, la cui età e forma fisica sono costantemente attaccati da alcuni suoi oppositori politici, ha poi un soldato al suo fianco e le sue guardie del corpo lo aiutano.

Lo abbiamo visto indicare questa borsa, apparentemente usata per appesantire un dispositivo sulla scena, come per spiegare perché era caduta.

Il presidente, in corsa per le elezioni del 2024 contro il repubblicano Donald Trump, ha partecipato alla fine della cerimonia, apparentemente non impressionato dalla stagione autunnale. Poi è tornato a Washington, e ha salito le scale per salire sull’aereo senza fermarsi a rispondere ai giornalisti presenti sul posto. Nel giugno 2022, una foto del presidente che cade mentre va in bicicletta ha fatto scalpore. Ancora una volta Joe Biden si è rialzato e non ha subito particolari conseguenze fisiche. L’ultimo controllo sanitario del democratico, a febbraio, lo ha trovato in buona salute.