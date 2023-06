Joe Biden cade di nuovo in pubblico La sua salute è un argomento ricorrente di preoccupazione e ridicolo

Brendan Smialowski/AFP Brendan Smialowski/AFP Biden ha preso in giro Trump dopo la sua caduta e la sua recidiva di salute è motivo di preoccupazione

Stati Uniti – Questo non placherà le preoccupazioni per la sua salute. Joe Biden è caduto, senza danni visibili, durante una cerimonia militare giovedì 1 giugno a Colorado Springs, negli Stati Uniti occidentali. Dai la colpa al sacco di sabbia che si è messo sulla sua strada.

Se la Casa Bianca non ha fornito subito alcuna informazione sull’accaduto e sulle sue possibili conseguenze, c’è qualcuno che non ha mancato di rispondere: il suo oppositore, Donald Trump.

Hai rifiutato i cookie relativi ai contenuti di terze parti attivandoli. Quindi non sarai in grado di riprodurre i nostri video che necessitano di cookie di terze parti per funzionare.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuno di questi due casi, contattaci all’indirizzo aide@huffingtonpost.fr.

“Uh sì, è caduto? Spero che non si sia fatto male… È pazzesco. Devi stare attento a questo genere di cose! Anche se significa dover camminare in punta di piedi o strisciare…”ha sogghignato quando è stato informato di questa caduta durante una conferenza stampa.

Hai rifiutato i cookie relativi ai contenuti di terze parti attivandoli. Quindi non sarai in grado di riprodurre i nostri video che necessitano di cookie di terze parti per funzionare.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. READ Pesate i vostri influencer: Amaro e Arthur Lombard... Creatori accusati di comportamenti problematici e tossici Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuno di questi due casi, contattaci all’indirizzo aide@huffingtonpost.fr.

In effetti, questo incidente è ancora stimolante per l’opposizione repubblicana, che brandisce la sua età avanzata, 80 anni, come un frequente punto di attacco. Tanto più che ha annunciato l’inizio della campagna per le elezioni presidenziali del 2024.

Lesioni e cadute

Joe Biden è il presidente in carica più anziano degli Stati Uniti e la sua salute è oggetto di un attento esame. Non è la prima volta che cade davanti alle telecamere. Lo scorso giugno, è caduto mentre scendeva da una bicicletta nel Delaware mentre voleva salutare i passanti.

Prima ancora, nel novembre 2020, quando era già eletto ma non ancora presidente, si era rotto un piede mentre giocava con un pastore tedesco, il Maggiore. Poi, nel marzo 2021, è inciampato tre volte mentre saliva le scale del suo aereo. Cadde in ginocchio e prese la mano destra sulla rampa di metallo, Come puoi vedere nel video qui sotto.

Hai rifiutato i cookie relativi ai contenuti di terze parti attivandoli. Quindi non sarai in grado di riprodurre i nostri video che necessitano di cookie di terze parti per funzionare.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuno di questi due casi, contattaci all’indirizzo aide@huffingtonpost.fr.

Tuttavia, nel novembre 2021, il suo medico, Kevin O’Connor, che lo seguiva da più di un decennio, ha indicato durante una visita medica che Joe Biden era ” In buona salute “E “forte” et al «apto» per svolgere la sua funzione.

Idem nel 2022, in quanto il praticante ha eseguito una serie di esami, tra cui in particolare “Un esame neurologico molto dettagliato.”Secondo un rapporto diffuso dalla Casa Bianca. condannato ” In buona salute “E “forte” et al «apto» per svolgere le sue funzioni.

Nel febbraio di quest’anno è stato operato per ” La mia bambina Il primario disse: Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo ».

« Mi sento bene »

Alcuni oppositori del presidente hanno addirittura affermato che non avrà tutta la testa alta, visti certi momenti di confusione e la sua retorica malferma.

Ha in qualche modo scioccato il suo pubblico lo scorso settembre durante una conferenza sull’insicurezza alimentare e l’obesità. Poi Joe Biden ha arrestato Jackie Walorski. Il problema: il repubblicano eletto, in rappresentanza dell’Indiana, è morto in un incidente d’auto un mese fa. “Jackie ci sei?” Dov’è Jackie? » Poi, a quanto pare, si rese conto del suo errore fatale: “Penso che avrebbe dovuto essere qui.” Pensò a lei.ha cercato di giustificare la portavoce Karen Jean-Pierre. “Non lo trovo fastidioso”aveva confermato.

” Mi sento bene “Il presidente democratico ha risposto a una domanda sulla sua età ad aprile durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo sudcoreano Yoon Sok Yul alla Casa Bianca.

Nikki Haley, la 51enne repubblicana che entra nella corsa del 2024, mercoledì ha chiesto test attitudinali intellettuali per qualsiasi funzionario eletto sopra i 75 anni. Questo vale anche per Donald Trump, 76 anni, di cui sta sfidando la candidatura.

Vedi anche su Se hai un post: