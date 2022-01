Jill Vandermeulen ancora una volta vittima di un aborto spontaneo: “Secondo fallimento questo mese”

Ho testato il camice da ospedale per il 2021. Eccomi di nuovo con la collezione 2022“, possiamo leggere il 17 gennaio, sottotitolando una sua foto su un letto d’ospedale. Infatti, Jill Vandermeulen si è trovata in ospedale dopo un nuovo aborto spontaneo, Cinque mesi dopo… Dopo questa tragedia, l’influencer ha consegnato un toccante messaggio su Instagram per informare la sua community. “Informazione importante. In caso di interruzione di gravidanza, se l’aborto non è spontaneo, puoi (in Belgio) ordinare un curettage dal tuo ginecologo. Qui l’opzione mi è stata presentata immediatamente. È sicuramente il ricovero in anestesia generale, non è facile, ma si può fare un’analisi del feto per avere risposte. Vivere il lutto con più calma e in privato per seguire le procedure mediche in seguito, c “È un’opzione con benefici. Se mai ti trovassi in questa situazione (che non augurerei a nessuno), parlane direttamente con il tuo medico”.

il‘ex staracadémicienne E anche la conduttrice di RTL-TVi ha voluto rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute e mentale (5 mesi fa), nonché per riferire i seguenti eventi per lei e il suo compagno. “ Dopo un secondo purtroppoFallito questo mese, prenderemo l’iniziativa per cercare la possibile causa. Ti parlerò francamente più tardi perché penso che molte donne e coppie impareranno a conoscersi mentre andiamo avanti. Nota: facciamo bene anche se tristezza, dolore e delusione sono visibilmente presenti.