Jerome ha un talento incredibile

I mercati azionari statunitensi sono balzati ieri dopo le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Il Dow è in rialzo del 2,88%, l’S&P500 del 2,99% e il Nasdaq del 3,41%. Prima di allora, gli indizi sembravano essere iniziati male, tirando loro le milze dalle sessioni precedenti come una palla al piede. Lo schema in effetti è abbastanza classico dopo l’annuncio della Fed, un po’ meno aggressivo del previsto, che analizzeremo insieme di seguito. Va tenuto presente che gli interessi dei mercati finanziari non sempre coincidono con gli interessi dell’economia reale, o meglio, le loro prospettive possono essere diverse (il che è di per sé un problema, ma oggi non lo causeremo). Quindi oggi il mercato azionario ha reagito pazzamente, ma il mondo non è stato salvato dalle conseguenze dell’inflazione.

Iniziamo con alcune informazioni concrete:

La Fed ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli dall’intervallo “0,75% all’1%” dallo 0,25% allo 0,50% in precedenza. Questo, come ampiamente sentito di recente, è il cambiamento più grande dal maggio 2000.

La Fed inizierà a tagliare il suo bilancio a quota 1 lui è giugno, di $ 47,5 miliardi al mese. A partire da settembre, il tasso salirà a $ 95 miliardi al mese. Si tratta di “tapping” o inasprimento quantitativo: riflettiamo la forza dei riacquisti di attività che hanno consentito all’economia di resistere alle recenti tempeste. Con la borsa da 9 trilioni di dollari della banca centrale piena, ci vorrebbero circa 7 anni per riportarla al livello precedente al 2008, circa 1 trilione di dollari.

Jerome Powell ha stimato che lo stato dell’economia statunitense (crescita, piena occupazione, investimenti) consente di raccogliere questi aumenti dei tassi, che “Non sarebbe divertente“Ma chi è solo alla fine”Tutti staranno meglio“.

Molto classico finora. Ma ieri stavo parlando dell’importanza della forma e questo spiega il rally degli indici americani di ieri sera: Powell ha escluso la possibilità di un aumento di 75 punti base nel prossimo incontro, mentre parte del mercato lo temeva. Due note a riguardo. In primo luogo, la Fed ha recentemente sguinzagliato i suoi “falchi” – ei suoi membri più favorevoli all’azione aggressiva – per suggerire che non si può escludere un aumento di 75 punti base. Qualsiasi somiglianza con un grafico che consenta a Powell di escludere questo scenario pochi giorni dopo non è del tutto casuale. In secondo luogo, gli investitori, che cercano sempre l’anticipazione, come quando i loro scenari estremi non si concretizzeranno. Questo è un segno che la situazione è più vicina alla normalità, cioè è normale, non necessariamente la normale situazione economica (che non si sposa bene con un tasso di inflazione annuo dell’8,5%).

È chiaro da un punto di vista macroeconomico che questi aumenti di prezzo provocheranno notevoli sconvolgimenti negli Stati Uniti aumentando il costo dei prestiti, sia per l’acquisto di una casa unifamiliare che per investire nello sviluppo di un’impresa. Ma lasciare che l’inflazione sfugga al controllo sarebbe più dannoso. Di queste due perturbazioni, la Federal Reserve ha scelto quella che considerava la meno punibile. Gli economisti prevedono altri due rialzi di 50 punti base alle riunioni di giugno e luglio. Poi altri, dopo quello meno potenti. Il tema delle banche centrali, che non si discosta mai dai riflettori, rimarrà oggi sotto i riflettori tra i commenti sulla decisione del tasso di mezzogiorno della Fed e della BoE. La Banca d’Inghilterra ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse prima di altri, poiché stava già affrontando preoccupazioni inflazionistiche legate alla Brexit. Devi continuare a farlo. Per quanto riguarda la Banca centrale europea, il prossimo comitato di politica monetaria è previsto per il 9 giugno (solo la riunione informale del 18 maggio). Date le traiettorie inflazionistiche dell’eurozona, dovrà anche reagire, prima piuttosto che dopo.

Ultime notizie del giorno sul gas, pubblicazioni sui risultati trimestrali aziendali. Il giovedì è tradizionalmente il giorno più impegnativo in questa regione e l’attuale 5 maggio non fa eccezione alla tradizione: decine e decine di annunci in Europa e negli Stati Uniti in particolare. In tutto, un centinaio di aziende pesano più di 10 miliardi di dollari, da A come Airbus e Anheuser-Busch Inbev a Z come Zalando e Zoetis.

I principali indici europei sono rialzisti questa mattina, dopo Wall Street. Il mercato giapponese è ancora in vacanza, mentre Hong Kong e Sydney hanno guadagnato circa lo 0,8% a fine sessione. Il CAC 40 è salito del 2,4% a 6.549 punti in apertura.

Caratteristiche economiche di oggi

Il culmine della sessione sarà la decisione di politica monetaria della BoE alle 13:00. Negli Stati Uniti, sono in programma lo studio Challenger sui licenziamenti (13:00) e sui dati settimanali sull’occupazione (14:30). Tutta l’agenda “macro” è qui.

L’euro è salito a 1,0614 dollari USA. Un’oncia d’oro è rimbalzata a 1.900 dollari. Il petrolio è in aumento, con il greggio Brent del Mare del Nord a $ 110,16 al barile e il WTI a $ 107,10 al barile. prestazione debito degli Stati Uniti In 10 anni è sceso al 2,91%. Bitcoin viene scambiato intorno a $ 38.700 USD.

Cambiamenti importanti nelle raccomandazioni

Amundi: Berenberg resta long con target price più basso da 85 a 75 EUR.

Carrefour: Berenberg rimane sul lato degli acquisti con l’obiettivo di prezzo che sale da 23,10 a 23,30 EUR.

CGG: Portzamparc passa da buy a hold con un target di 0,81€.

Ellis: JPMorgan sta passando da neutrale a sovrappeso puntando a 17€.

Eramet: AlphaValue passa dalla riduzione all’accumulo, puntando a € 156.

Geberit: Jefferies continua a sottoperformare con il nostro prezzo target in calo da CHF 473 a CHF 461.

Jorit: UBS sta passando dalla vendita alla neutralità, puntando a CHF 130.

Interpump: Berenberg resta long con target di prezzo in calo da 67€ a 60€.

Coreano: Berenberg resta long con target price in calo da 35 a 34 EUR.

Novartis: Berenberg resta long con prezzo target di CHF 85-90.

Ocado: HSBC sta passando dalla vendita al risparmio, puntando a 1.000 Gbps.

Roche: Jefferies rimane lungo con il prezzo obiettivo in ribasso da 450 a 430 franchi svizzeri.

Sambo: Berenberg resta long con target price in rialzo da 51 a 52 EUR.

Securitas: Jefferies resta da tenere con un taglio del prezzo obiettivo da 145 a 125 SEK.

Sensore: Jefferies resta long con target price in calo da 3,30 a 1€.

Siegfried: Stifel ha iniziato il breve follow-up con un obiettivo di CHF 503.

in Francia

Risultati commerciali:

Air France-KLM: la compagnia ha battuto le previsioni di profitto del primo trimestre grazie a un aumento delle prenotazioni.

Airbus: l’EBIT rettificato nel primo trimestre è superiore alle attese.

ArcelorMittal: i risultati sono superiori alle attese. Ma il gruppo ha ridimensionato le sue previsioni per il consumo globale di acciaio.

Arkema: The Chemist alza le sue previsioni per il 2022 dopo un forte primo trimestre.

Credit Agricole: la banca migliora i risultati, ma stanzia in Russia 389 milioni di euro.

Legrand: ripete i suoi obiettivi per il 2022 dopo il primo trimestre al di sopra delle aspettative.

Société Générale: I risultati sono più alti del previsto. La banca avverte che il costo della guerra in Ucraina si riflette nell’aumento dei crediti inesigibili.

Stellantis ribadisce la sua guida per il 2022 dopo che i ricavi sono aumentati del 12% nel primo trimestre.

Annunci importanti (e meno importanti).

Kering avvia il processo di contribuzione dei dipendenti.

EDF spera di concludere un accordo “nei prossimi mesi” per sei macchine EPR in India.

Atos lancia un’innovativa soluzione “edge-to-cloud” basata su 5G e intelligenza artificiale.

Le indiscrezioni persistono su Ubisoft: i Guillemots potrebbero richiedere supporto per estrarre il file dalla valutazione.

Valneva sta avviando una sperimentazione clinica per valutare un candidato vaccino contro il COVID-19 come booster eterogeneo.

2CRSi ha firmato un contratto da 4 milioni di euro.

DBV Technologies punta 15,3 milioni di dollari sul Nasdaq.

Serinov firma nuovi ordini per 2 milioni di euro.

Vicat, ALD, Vilmorin, Umanis, CGG, Aurea, EURO Resources, MRM, Selectirente, Hexaom e Sogeclair hanno pubblicato i loro resoconti.

Nel mondo

Risultati commerciali:

Anheuser-Busch Inbev: il tasso di crescita dell’EBITDA è al di sopra delle aspettative. Pronostici confermati.

BAE Systems: Il Gruppo conferma le previsioni di vendita e di profitto per l’anno fiscale 2022.

BMW: profitto del primo trimestre sostenuto dalla joint venture cinese e prezzi più alti.

Tecnologia Amperex contemporanea: il titolo è sceso in modo significativo dopo un trimestre.

Deutsche Lufthansa: l’aumento dei prezzi del cherosene pesa sull’aumento delle prenotazioni.

eBay: il titolo è sceso del 6,5% al ​​di fuori della sessione dopo il primo trimestre.

Enel: La previsione per il 2022 si ripete dopo una solida performance del primo trimestre.

Shell: Il gruppo ha realizzato un profitto nel primo trimestre.

Swiss Re: Il riassicuratore subisce una perdita nel primo trimestre dopo un grande profitto di un anno fa.

Unicredit: nel primo trimestre la banca italiana prende un grosso accantonamento di 1,3 miliardi di euro sui suoi conti, in particolare in relazione alla Russia.

Zalando: le aspettative sono state abbassate dopo le perdite nel primo trimestre.

Annunci importanti (e altri)

Gli incontri pubblici di Barclays e Standard Chartered sono stati interrotti dai manifestanti per il clima.

Google ha preso di mira un reclamo nei Paesi Bassi contro il suo sistema di pagamento Play Store.

La società madre della Borsa di New York, Intercontinental Exchange, acquisterà il gruppo di computer Black Knight a $ 85 per azione.

Henkel taglierà 2.000 posti di lavoro nella sua divisione beni di consumo, risparmiando 500 milioni di euro.

Berkshire Hathaway è salito al 15,2% da Occidental Petroleum.

Hangzhou Hikvision si trova a Hong Kong dopo la minaccia di nuove sanzioni statunitensi.

Nissan investirà più di 700 milioni di dollari in Messico.

Dufry firma due nuovi contratti con l’aeroporto di Salvador in Brasile.

Le migliori uscite di oggi: Shell, ConocoPhillips, Anheuser-Busch Inbev, Airbus, Petrobras, Zoetis, AXA, Shopify, BMW, Crédit Agricole, Coloplast, Henkel… L’intera agenda è qui.