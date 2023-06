Jerome Anger si è separato (dichiarato colpevole) con due attrici, una delle quali molto nota

Francia Agenzia di stampa

In Cina, la visita del compagno Musk suscita entusiasmo

È certamente controverso in Occidente, ma è una star in Cina: Elon Musk, il capo del produttore statunitense di auto elettriche Tesla, è stato acclamato “Compagno Musk” dai suoi fan durante la sua visita nel paese questa settimana. Possedere una Tesla è diventato negli ultimi anni un indicatore sociale della classe media e anche il successo economico del miliardario americano di 51 anni è impressionante. Zhu Qi, il proprietario di una Tesla a Changsha (al centro), non esita a dirlo: “onora” Elon Musk “per il suo grande fascino personale e la sua duratura eccellenza nel suo campo”, secondo lei. “La Cina non è ancora aperta… in modo che persone come lui vengano e condividano parte delle loro conoscenze con noi, penso che sia una cosa importante, da cui il nostro Paese e i nostri leader possano trarre ispirazione”, ha detto il professore ad AFP. Uno studente universitario di 33 anni. Ma “a causa del nostro sistema educativo incentrato sugli esami, penso che sia difficile per la Cina produrre una persona come Musk, che ha raggiunto una posizione di leadership globale basata sui suoi interessi personali. È arrivato a Pechino martedì prima di unirsi a Shanghai mercoledì sera Elon Musk, che è anche a capo della rete social Twitter (inaccessibile nel paese asiatico) ha fatto la sua prima visita in Cina in più di tre anni, approfittando delle restrizioni revocate contro il virus Covid.- Social media cinesi “Brother Horse” ha seguito con entusiasmo ogni minuto della sua permanenza, con post su Weibo — simili a Twitter — che hanno raccolto miliardi di visualizzazioni. Elon Musk è stato quasi acclamato a immagine di un leader politico straniero, incontrando a Pechino diversi membri del governo, lodandoli per “l’energia” dello sviluppo della Cina e a Shanghai ha visitato il sito di assemblaggio della Gigafactory, che è stato aperto da Tesla nel 2019, secondo le foto pubblicate su Weibo da Grace Tao, addetta alle pubbliche relazioni del gruppo per il Il suo aereo è finalmente decollato dalla Cina giovedì mattina. Le foto della sua cena di benvenuto di martedì, tra cui 16 piatti diversi tra cui pesce e agnello della Nuova Zelanda e noodles tradizionali di Pechino, con pasta di soia, sono diventate presto virali. La prima lettera del suo nome è in cinese. “Per Musk, non ci sono paesi sul pianeta, solo mercati… che vendono i suoi prodotti”, sottolinea uno di loro. “È esattamente il tipo di capitalismo senza confini che si aspettava”. – “Overtime” – alcuni hanno colto l’occasione per deridere gli Stati Uniti, in un momento in cui i rapporti tra i due paesi erano particolarmente tesi. Sembra che Elon Musk sia l’unico benvenuto americano in Cina “, ha osservato un netizen su Weibo. & nbsp; Biden dovrebbe chiedersi perché la Cina ha rifiutato i suoi inviti a incontrare alti funzionari statunitensi, ma ha steso il tappeto rosso per Musk “, ha riso un altro. La settimana ha mostrato un “compagno Musk” dall’aspetto statista in piedi dietro un podio fiancheggiato da bandiere cinesi, mentre i funzionari in costume applaudivano in Background Ma non tutti in Cina hanno ceduto al fascino di Elon Musk, e così alcuni hanno sottolineato che le foto della sua visita a una fabbrica di Shanghai, dove si trova circondato da centinaia di dipendenti, sono state rilasciate alle 12:30. Negli ultimi anni, sempre più lavoratori della tecnologia hanno criticato le ore davvero lunghe e gli alti livelli di stress in cui si trovano. Molte persone restano sveglie nel cuore della notte solo per scattare foto “, ha stimato un utente. “Sei tutti a fare gli straordinari stasera, vero?”, e si chiedeva anche un’altra persona. clcc