Jean-Pierre El Capbach suscita inquietudine nella collezione “Daily” evocando il caso PPDA (VIDEO)

“Questo rapporto con il femminismo è stato segnato fin dalla mia infanzia […] Credo che il passato illumini il presente e allo stesso tempo annunci il futuro. È così che il passato ha spiegato cosa sarebbe successo e cosa è successo con il movimento #Metoo, e allo stesso tempo i diritti delle donne “, ha esordito Jean-Pierre El Capbach, prima di riflettere sull’evocazione dell’editorialista Maïa Mazurette, prima ancora, nel caso di Patrick Poivre d’Arvor, accusato di molestie sessuali e stupro da parte di molte donne.

Questo è anche il comportamento di alcune giovani donne.

“Non lo spingerei ulteriormente nel tragico destino che si era fatto, ma quando gli ho sparato, […] Patrick Boever allora non era il Darfur. “Quando sono passati 20 anni in TF1, ciò che abbiamo visto è diventato gradualmente una cosa”, ha detto il giornalista. Secondo lui, “è il potere e l’atmosfera”, che ha cambiato il PPDA. “È prima di tutto il suo stato d’animo, e in secondo luogo lo è anche il comportamento di alcune delle ragazze che vengono a cercarle come cantanti e simili. Ma potrebbe aver esagerato e esagerato”, ha continuato Elkabbach, portando a un silenzio imbarazzante nel gruppo.

Allora Maya Mazuret gli fece notare che le sue parole lo avevano scioccato. Il giornalista ha risposto: «Non ho detto che è stata colpa delle vittime», ma non si può negare che quando qualcuno ha il potere, politici o artisti compresi, c’è un movimento che gli gira intorno. Spetta a loro non farlo. Provocazione, resa o attacco”. Jean-Pierre El Capbach ha spiegato che “le vittime devono esprimersi, e fortunatamente lo fanno. Non deve mancare nulla”.

Tuttavia, le sue dichiarazioni sono state ampiamente criticate sui social media. “Grande fastidio. Grazie Maïa Mazurette per la sua reazione”, “Signor Elkabbach, a causa di lettere come la sua, molte vittime oggi non sono prese sul serio o preferiscono il silenzio. Vomito”, “Atrocità”, “Signor Elkabbach, sappia che il suo amico Poivre D’arvor è indifendibile’, si legge tra gli altri su Twitter.

