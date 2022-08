Jean-Luc Richmann in lutto annuncia la morte della madre (foto)

Jean-Luc Richmann in lutto. L’ospite principale di TF1 ha appena annunciato la morte di sua madre, scomparsa lo scorso 7 agosto.







“Oggi piango. Il mio cuore non si accende più, il tuo cuore si spegne. Stanotte, il tuo posto sarà vuoto in belote, perché sei partito per giocare di nuovo con papà Funny Life. ” Insieme ci hai insegnato a dare, condividere, passare, lavora, combatti rispettosamente, ridi, unisciti e raccontati tutto, per essere forte e fedele, ma soprattutto fedele. Tu dai il sole alla mia vita ogni giorno, mamma, con le tue parole così vere, le tue espressioni così divertenti, e il tuo riflessioni così inquietanti. Scusami, mamma, ma oggi sto soffrendo tanto”, ha scritto.

E per continuare: «Cercherò di continuare il cammino che segui, il cammino della magia della vita che ci hai aperto con mio Padre, ma con questo sentimento insopportabile della tua inadeguatezza, e con la tua voce ogni giorno, dal tuo sguardi maliziosi e molto complici, per la tua presenza carismatica. Poco prima di partire ti ho detto: ‘No Dimentica ti amo’, mi hai sentito e hai risposto con i tuoi occhi luminosissimi: “Anch’io” (…) Don non preoccuparti, mamma, non dimenticheremo mai il roast beef della domenica, i petit puri cake per le occasioni speciali, le rose bianche la domenica e il crumble alla crema di burro E il gelato, ogni Natale. Ti amo così tanto Lo sai mamma e lo so da dove sei, lei ci vede e che ci stai guardando Ovunque tu sia, ovunque tu sia, sarai sempre lì, così vicino a me Vai “Haut les Cœurs” come dici e grazie… Grazie tu mamma, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Bacia papà così forte”

Le nostre condoglianze vanno a Jean-Luc Richmann e alla sua famiglia.