Je m’ennuie avec certees de mes amies

Vous êtes encore jeune et en pleine construction. Nos amis sont à notre image et reflètent certees party de nous. Sans doute êtes-vous en pleine trasformazione depuis quelques mois ? Vous découvrez que des amies « de toujours » ne vous corrispondente plus tout à fait. C’est le cas quand on a le sentiment – que vous décrivez – de ne plus avoir grand-chose à se dire ni l’envie de partager, comme si l’on connaissait trop bien les réponses ou que celles-ci

ne nous conveniente plus. Vous avez raison, ces personnes n’ont pas de défaut particulier. C’est vous qui avez changé, au point que de nouveaux besoins naissent. Vous avez envie de nouveauté, de sang neuf dans vos relations. Laissez la vie faire son œuvre : sans cese elle défait des liens et en construit d’autres, nous offrant une altérité riche de différences. Il est vrai que, en cette période de pandémie, les rencontres sont moins aisées, ce qui perturbe ce cycle naturel dans nos essences où Certains entrent et d’autres sortent. Ayez confiance dans vos ressentis et dans les leurs, l’intelligence fera le reste. Chacune comprendra ce qu’il ya à comprendre. Et la vie se chargera de mettre sur votre chemin de nouvelles rencontres propices à votre évolution.