Jari Vershatrain, campione dell’Anderlecht in Conference League: “La mia festa all’Haaland? Dovevo fare qualcosa”

Il calcio di rigore è in posizione perfetta. Per festeggiare, Jari Vershatrain sedeva a gambe incrociate. Mani sulle ginocchia, come se stesse meditando.

“Ero un po’ euforico e mi ha colpito. Quando segni il gol della vittoria ricevi una scarica di adrenalina e ti spinge a fare cose folli. Haaland mi ha ispirato, ma penso che soprattutto non sapessi cosa fare ed ero felice.

Era responsabile della terza penalità. quella vittoria. “I rigori sono sempre 50-50 all’inizio, ma quando i tuoi avversari sbagliano i primi due tiri, ti dà più fiducia. Successivamente, sappiamo di avere Bart (Verbruggen) in porta. Con lui è più facile.

citazioni “La mia forma migliore? Diciamo che sono contento delle mie ultime partite”.

Verscheeren, con la sua guardia, è l’uomo di questo doppio incontro. Molto presente a Razgrad, e alzato nuovamente il suo livello al Lotto Park. Con, in particolare, un bel gol su battuta di Slimani. “Mi sento bene grazie alla squadra. Sono contento di quello che sono riuscito a mostrarti ultimamente. Sono al mio meglio? Diciamo che ho giocato bene nelle ultime settimane. Devo ancora migliorare le mie statistiche”.

Slimani e Verbruggen decisivi, Verschaeren onnipresente: note dopo Anderlecht-Ludogorets

In generale, il numero 10 ha voluto soprattutto mettere in risalto la prestazione collettiva della sua squadra. “Abbiamo lottato particolarmente bene in rimonta. Pensavo fosse 2-0 ma abbiamo dovuto lottare per qualificarci. Abbiamo avuto controllo e occasioni per segnare. Ci mettono poco in pericolo. Ovviamente, siamo stati la squadra migliore in entrambe le partite”.