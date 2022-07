Jan Moix sul suo tributo a Charlotte Valandray: “Non ho omesso una parola, riga, punto e virgola o virgola da questo tributo”

Nell’ultimo numero di Paris Match, lo scrittore Jan Moix ha raccontato la sua storia con l’attrice Charlotte Valandry, Morì il 13 luglio. Nel corso delle tre pagine a lui dedicate, il regista di Podium rievoca così il rapporto che ha avuto con l’attrice a cui ha voluto rendere omaggio.

Tuttavia, questo tributo è stato percepito così male dalla famiglia del defunto che ha pubblicato un comunicato stampa sulla pagina Instagram dell’attrice (che nel frattempo è stata cancellata) Notando in particolare che Yan Moix non era mai stato lì prima per Charlotte Valandray quando aveva bisogno di lui.

Venerdì, l’ex piantagrane Laurent Roquier in “We Don’t Lie” ha deciso di rispondere ancora una volta agli attacchi della famiglia al Paris Match. Cominciò dicendo: “La complicità che avevo con lei era più profonda, inestimabile e preziosa perché era sempre un segreto”. Poi ha confermato di aver instaurato con l’attrice “un rapporto che nessuno può capire e da cui nessuno può togliersi”.

“Quello che devo dire è molto semplice: bisogna essere ingenui per credere che un essere si distribuisca allo stesso modo a tutti gli interlocutori, e ai mortali che incontra per strada mentre è.”

Tuttavia, Jan Moix afferma di comprendere il “dolore dei genitori infinitamente rispettabile”, ma assicura comunque che non si scuserà e ricorderà il contributo dell’attrice alla sua vita, che gli ha insegnato a “diventare un uomo”. “Non ho omesso una parola, riga, punto e virgola o virgola da questo tributo.” “Ho fatto cose a Charlotte che i miei migliori amici non sanno, non devono e non lo faranno mai”, dice.

In conclusione, il manager si assicura di rispettare la vita di questa famiglia e chiede loro di rispettare anche la sua vita.