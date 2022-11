Jacques Monaco indossa per la prima volta un’uniforme della polizia e Gabriella in rosso in occasione della festa nazionale monegasca 2022

Il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella di Monaco sono ancora una volta al centro dell’attenzione di Monaco in questa festa nazionale. Negli ultimi anni i gemelli Prince Albert e Charlene hanno preso parte alle celebrazioni delle feste nazionali e il giovane erede al trono indossa un abito formale. Quest’anno, il principe ereditario Jack non indossava un’uniforme da soldato, ma un’uniforme della polizia.

Il principe ereditario Jack rende omaggio alla pubblica sicurezza in uniforme da poliziotto

La principessa Charlene ha fatto un grande ritorno alle celebrazioni del National Day a Monaco il 19 novembre, dopo un anno stravolto dalla crisi sanitaria e un altro esentato per motivi di salute. La principessa Charlene ha indossato un abito bianco e nero elegante e sobrio per questo giorno di festa. Nonostante la sua eleganza, la principessa non è stata l’unica ad attirare l’attenzione di Monaco. Anche i suoi gemelli hanno fatto una forte impressione.

La famiglia reale si è schierata sulla Cour d’honneur durante la consegna dei premi da parte del Principe Alberto (Immagine: screenshot del video di YouTube)

Jacques di Monaco scambia la sua uniforme con un’uniforme da poliziotto

Il principe ereditario Jacques, che presto compirà 8 anni, ha indossato due volte la divisa dei carabinieri durante le precedenti celebrazioni delle feste nazionali. Quest’anno, il marchese de Peau ha innovato ancora, indossando per la prima volta l’uniforme nera della polizia. È sparito l’elmo degli arcieri piumati e quest’anno il giovane erede al trono ha indossato una giacca da poliziotto blu scuro.

Il principe ereditario Jacques ha indossato un’uniforme da ufficiale di polizia perché quest’anno è stata onorata la sicurezza pubblica, in occasione del suo 120° anniversario da Alberto I nel 1902. La principessa Gabriella indossava un cappotto rosso, uno dei due colori di Monaco. È dell’ordine di San Carlo.

Il principe ereditario Jack in uniforme da poliziotto (Foto: David Never/Abacus)

La principessa Gabriella, contessa di Carlades, indossa un cappotto rosso adottato anche da sua zia, la principessa Stephanie (Foto: David Nevers/Abacapress)

Il Spiega il governo di Monaco Questa è sicurezza pubblica Responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza delle persone e dei beni. In quanto tale, esercita il controllo del territorio.. Incontra le forze dell’ordine e ha come madrina Charlotte Casiraghi. Il motto della Pubblica Sicurezza è “Lealtà, Vigilanza, Coraggio”. I Carabinieri appartengono al reparto militare del Corpo d’Armata Generale di Monaco e sono i primi responsabili della sicurezza della famiglia principesca e delle residenze.