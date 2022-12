IVF: l’IA può aiutare a selezionare l’embrione migliore

I progressi nell’intelligenza artificiale sono pronti a rivoluzionare molte aree della medicina, dalla diagnostica. Pertanto, molti studi hanno affermato che a volte l’intelligenza artificiale può essere migliore dell’occhio umano. quando si tratta di diagnosticare il cancro o per analizzare un neo sospetto.

il riproduzione assistita Anche tu potresti beneficiare di questo progresso tecnologico, secondo un nuovo studio scientifico. Pubblicato online il 19 dicembre su The Journal La salute digitale di Lancet (Fonte 1), rivela che l’IA può Determina con una precisione di circa il 70% se un embrione è stato fecondato in laboratorio geneticamente vitale. Ascolta se ha il numero giusto di cromosomi o se ne ha troppi o troppo pochi.

aneuploidiaAvere un numero anormale di cromosomi è una delle principali cause di fallimento della fecondazione in vitro. Poiché l’embrione non è geneticamente vitale, non riesce ad impiantarsi nel rivestimento dell’utero o porta ad un aborto spontaneo. Per rilevare l’aneuploidia, uno dei metodi attualmente utilizzati è una biopsia embrionale: una o due cellule vengono prelevate dall’embrione per l’analisi genetica. Questa è la stessa tecnica utilizzata nel caso Diagnostica pre-trapiantoche non è È consentito solo se in Francia è presente una malattia genetica. Molto spesso, le équipe mediche dei centri di riproduzione assistita Scegli gli embrioni da trapiantare in base al loro aspetto al microscopioTasso di divisione cellulare, morfologia. Perché oltre all’aspetto etico della potenziale analisi genetica, ha anche un costo significativo e rimane un business invasivo.

Un modo per ridurre i costi e il numero di embrioni da impiantare

Qui, il nuovo algoritmo, chiamato STORK-A aiuterà a prevedere l’aneuploidia senza difetti bioptici. Progettato nel 2019 dallo stesso gruppo di ricerca, questo algoritmo funziona analizzando le immagini ottenute al microscopio e confrontandole con altre informazioni, come l’età del paziente e come il centro ART registra i feti. Come ogni intelligenza artificiale, “Impara” così com’è, associando alcuni dati al rischio di aneuploidia. In tutto, durante la fase di formazione, l’IA ha esaminato 10.378 blastocisti (il nome dato agli embrioni 5 giorni dopo la fecondazione) il cui stato cromosomico era noto agli scienziati. READ Test QI - Illusione Ottica: metti alla prova la tua intelligenza selezionando tutti i punteggi B nel set D.

Il team di ricercatori ha poi scoperto che l’IA era in grado di prevedere l’aneuploidia con una precisione del 69,3%. Per le cosiddette aneuploidie “complesse”, che comprendono più di un cromosoma più uno, l’IA è stata in grado di identificarle con una precisione del 77,6%.

“È un altro grande esempio di come l’IA può trasformare la medicina. L’algoritmo trasforma decine di migliaia di immagini di embrioni in modelli di intelligenza artificiale che possono eventualmente essere utilizzati per migliorare l’efficienza della fecondazione in vitro e democratizzare l’accesso riducendo i costi.Il dottor Olivier Elemento, coautore dello studio e ricercatore biomedico presso Weill Cornell Medicine (New York, USA) è entusiasta.Riteniamo che in definitiva, con questa tecnologia, possiamo ridurre il numero di embrioni da sottoporre a biopsia, abbassare i costi e fornire un ottimo strumento di consulenza al paziente quando deve decidere se fare o meno una diagnosi preimpianto.Il Dr. Zaninowicz, anche coautore, ha aggiunto in un comunicato stampa (Fonte 2).Questo nuovo approccio potrebbe anche consentire di ridurre il numero di embrioni impiantati, e quindi ridurre i rischi di gravidanze multiple che ne derivano.