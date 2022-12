Itsme lancia una nuova funzionalità

Questa modernità dovrebbe consentire di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi per le imprese e le libere professioni.







IlL’app di identificazione digitale Itsme ha lanciato una nuova funzionalità che consente di firmare più documenti contemporaneamente, con un solo clic, hanno annunciato i suoi sviluppatori in un comunicato stampa martedì. L’obiettivo è ridurre in modo significativo l’onere amministrativo per le imprese e le libere professioni.







Tra le persone che utilizzano le firme digitali, ce ne sono molte che, con la loro attività, firmano un gran numero di documenti contemporaneamente. Questo vale in particolare per dottori commercialisti, assicurazioni, dirigenti d’ufficio, addetti alle risorse umane, notai e sindaci. “Fino ad ora, dovevano confermare di firmare ogni documento individualmente utilizzando la loro app, inserendo ogni volta il codice pin, il che può richiedere del tempo quando hanno molti documenti da firmare”, spiega Itsme.

Ora, grazie alla nuova funzione multi-firma o “firma in blocco”, queste persone potranno firmare più documenti contemporaneamente. Il risultato di questa firma multipla è esattamente uguale a quello di una firma singola: ogni documento contiene una firma separata con un certificato di firma personale.Ogni firma rimane unica, riservata e protetta da falsificazioni.

La funzione Itsme Sign è stata lanciata a febbraio 2019 e sta vivendo una crescita esponenziale di anno in anno, secondo i suoi progettisti. Ed entro la fine del 2022, avrà registrato quasi un milione di firme, più del doppio dell’anno scorso.