Italmobiliare diventa proprietaria di SIDI SPORT, famoso produttore italiano

Italmobiliare, la principale società di investimento italiana, ha acquisito il 100% di SIDI SPORT, marchio italiano di calzature per moto e ciclismo.

Il 25 ottobre 2022 a Milano, Italmobiliare ha acquisito il 100% di SIDI SPORT, storica azienda italiana fondata nel 1960, specializzata in calzature per moto e bici. Italmobiliare annovera già nel suo gruppo diverse aziende, lontane dal settore motociclistico: Caffè Borbone, capitali, Calmevino Da ora in poi SIDI. Quest’ultima ha sede a Maseru, nella regione di Treviso, ed è famosa in tutto il mondo per il ciclismo e il motociclismo. Ad esempio, il nuovo Campione del Mondo WSBK Alvaro Bautista Scarpe stivali dal marchio italiano. Per quanto riguarda l’organigramma di SIDI, David Rossetti è stato nominato Presidente di SIDI Sport, una scelta logica visto che conosceva l’ambiente già dai tempi di Alpinestars. Sarà interessante seguire i movimenti futuri di Italmobiliare, si può immaginare che l’azienda possa acquisire altri marchi del settore italiano delle due ruote, non si sa mai.