Italian Village alla Place du Théâtre di Lille dal 24 al 31 maggio 2023

mercoledì 24 al 31 maggio 2023, E Villaggio produttore Italiano si sistemerà Piazza del Teatro di Lille. Lui sarà Aperto dalle 9:30 alle 19:30.

IL “Villaggio Moda Italia” è un evento organizzato da Consolato d’Italia, IL Camera di Commercio Italiana per la Francia Ed è supportato Federazione dei commercianti Lilly E questo Città di Lilla.

Accomoda Dieci produttori venire da Italia Per fornirli Deliziose specialità E Dolce:

Antica masseria pugliese (Puglia) : olive “Bella di Cerignola” al naturale e lavorate, pomodori

secchi, antipasti, tarralli semplici e trasformati e olio d’oliva;

Antichi sapori di Calabria (Calabria) : salumi ‘Nduja et formaggi Caciocavallo et Scamorza ;

Dolly Bijoux (Veneto) piccoli oggetti e gioielli in vetro di Murano;

Fiore delle Alpi (Piemonte) : panettoni e gunesi (cioccolatini tipici cuneesi) ;

Formaggi italiani (Lombardia) : Bufalo grattugiato (formaggio a pasta dura di latte di bufala) e vari formaggi stagionati di latte vaccino e caprino;

Croccante (Lombardia) : Crocontine, amaretti, creme spalmabili al cioccolato e al pistacchio;

Dolce Sicilia (Sicilia) : Rosticceria e pasticceria siciliana (Cannoli, Aragosta, Cassadine) ;

Parmigiano Reggiano Biologico (Emilia Romagna) : parmigiano;

Alpha Tartufi e Olio Biologico (Piemonte) : Tartufi come tartufo bianco e nero, olio d’oliva, riso e formaggio d’Alba;

Un viaggio in Sicilia (Sicilia) : Salumi di suino nero Nerodi e pecorino fresco e stagionato, naturale e lavorato.

Oltre a queste 10 fasi, IL Federazione dei commercianti Lilly condurrà Una cabina incoraggiare Compro a Lille così come Molti ristoranti E Negozio di alimentari Italiano Attualmente Giglio.

Compro a Lille Avvocati Processo di approvvigionamento locale E Incoraggia i commercianti Giglio Di Digitale. Compro a Lille Incoraggia Lily E Residenti dell’area metropolitana di Lille fare Consumare vicino a casa E il loro Condividi notizie, IL Buoni indirizzi E questo Schemi Pance.

IL Gastronomia Fare Una parte della cultura Italiano. Giglio UN Buona fortuna dovrebbe essere nel suo territorio

Molti marchi commerciali specializzati nella gastronomia Italiano. In Diverso Distretti di Lilla, Puoi trovarlo lì sapori, IL competenza, IL prodotti E questo Caratteristiche principali Italia. IL Federazione dei commercianti Lilly confermerà promozione Morte Segni Italiano fare Giglio per la durata “Villaggio Moda Italia”.

Finalmente, In questa cabina, Una competizione sarà organizzato Visitatori Versare Prova a vincere due deliziosi cestini Pieno di prodotti Italiano: Un cesto del valore di 100€ E 2° a 50€. prendere parte, Basterebbe Compila un bollettino E questo è Entra in una delle urne. Di Lotterie sarà finito Designare i vincitori.

Questo è Attività promozionale da Gastronomia Italiano Sistemato in di struttura “Felice mese dell’Europa”. UN Programmazione era Sarà utilizzato per tutto il mese di maggio Giglio E Da parte sua, ordine Comunicare con Giglio E Giglio Inoltre Azione E questo Piazza Europa Nella vita dei cittadini. IL Città di Lilla Est Gemelli con In dieci città Europa, E soprattutto con città Torino In Regione Piemonte Dal 1958.

Fonte e immagine: DR / © FLCAS