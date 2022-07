iOS 16, macOS Ventura e watchOS 9: beta pubbliche disponibili

Partecipando alle fasi di beta testing di Apple, non solo potrai sfruttare le nuove funzionalità, ma anche aiutare Apple a correggere i bug.

Ragazzi, il giorno della gloria è arrivato! Dopo oltre un mese di attesa, è ora disponibile la prima versione beta di vari sistemi operativi Apple! iOS 16 e le sue funzionalità 210E il iPadOS 16tvOS 16, macOS Ventura e altri watchOS 9 Download gratuito da lunedì sera su tutti i dispositivi compatibili.

Gli sviluppatori hanno avuto accesso a vari sistemi operativi dalla sera del 6 giugno. L’opportunità per loro di rendere le loro applicazioni compatibili con le nuove versioni del sistema operativo e di eliminare un bug o altro bug da correggere.

Con questa release pubblica, Apple si pone soprattutto due obiettivi: presentare nuovi software al grande pubblico, ma soprattutto permettere di comprendere le reazioni del sistema operativo di fronte al “normale” utilizzo da parte del grande pubblico. Apple insiste quindi sul fatto che sia necessario segnalare il minimo rallentamento o problema, maggiore o minore che sia, dall’applicazione. valutazione Installato contemporaneamente alla versione di prova.

Ma iscrivendosi alle versioni beta pubbliche, è necessario tenere conto dei rischi che incorrerai. Una versione di prova è, per definizione, una versione non definitiva del software di sistema. Ciò significa che può essere riempito di errori, che a volte possono essere molto pericolosi. Riavvio automatico del dispositivo, mancata risposta, reazione inaspettata…quindi è preferibile installare una versione di prova su un dispositivo secondario che non è condiviso con qualcun altro.

Come si partecipa al beta test?

Se sei tentato da un’avventura beta test, è importante prendere in considerazione diversi fattori. Utilizzare un dispositivo secondario come specificato sopra, ma eseguire anche il backup di questo dispositivo prima di installare il profilo beta test. Ciò ti consentirà, in caso di grave problema di forzare un ripristino del dispositivo, di ripristinare tutti i tuoi dati.

Per partecipare al beta test, niente di più semplice. dirigersi verso Questa pagina web Dal sito web di Apple e registrati al programma. Apple ti accompagnerà durante tutta la procedura, quindi ti offrirà di installare i profili beta in base al dispositivo desiderato. Verrai quindi lanciato nella parte più profonda del beta test!

