iOS 16 e watchOS 9 saranno disponibili il 12 settembre

La nuova schermata di blocco dell’iPhone e il sistema di notifica saranno disponibili per tutti questa settimana!

Introdotti lo scorso giugno, i nuovi sistemi operativi di Apple hanno sfruttato per la prima volta gli sviluppatori beta prima di diventare disponibili nella versione beta pubblica. watchOS 9E il iOS 16 E tvOS 16 è in attesa di un importante lancio internazionale e, secondo le informazioni raccolte dal sito Web di Apple dopo il keynote, questo potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo.

Sarà quindi il 12 settembre, questo venerdì, che i tre sistemi operativi verranno pubblicati al grande pubblico, nella loro versione definitiva, priva di ogni errore e di altri problemi. Prima di ciò, questa sera Apple ha pubblicato una release candidate. Questa è l’ultima beta prima del rilascio ufficiale del sistema operativo. Dal canto loro, macOS Ventura e iPadOS 16 non hanno ancora una versione esatta, fatta eccezione per una misteriosa finestra che si apre per ottobre. Non c’è dubbio che il keynote in autunno ci dirà di più su questo.

Come installare il nuovo aggiornamento

Su iPhone, il processo di installazione non potrebbe essere più semplice. Per prima cosa controlla di aver eseguito correttamente il backup del tuo smartphone, quindi vai su Impostazionitab generale e altri aggiornamento del sistema. L’iPhone cercherà quindi gli aggiornamenti disponibili e te li offrirà o meno.

Per Apple Watch, vai all’app Guadare Scheda iPhone generale poi aggiornamento del sistema.

Infine, su Apple TV, la procedura è la stessa che su iPhone. Richiesta Impostazionitab Sistema e altri aggiornamento del sistema. L’iPhone cercherà quindi gli aggiornamenti disponibili e te li offrirà o meno.

