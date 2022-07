iOS 15.6, l’ultimo aggiornamento prima di iOS 16

Apple rilascia l’ultima versione di iOS 15.6 su iPhone e iPadOS 15.6 su iPad.

Mercoledì 20/7 Apple ha reso disponibile agli utenti iOS 15.6. Questa versione del sistema operativo deve essere l’ultima prima iOS 16.

Questa versione 15.6 offre solo correzioni di bug. Non ci sono infatti grandi novità da mettere in bocca. Come promemoria, Apple sta lavorando iOS 16. versioneÈ destinato a essere disponibile in versione beta sia per gli sviluppatori che per i tester generali. La versione finale dovrebbe essere normalmente disponibile durante il mese di settembre.

Elenco aggiornamenti

In termini di nuove funzionalità offerte da iOS 15.6, troviamo:

L’app TV aggiunge la possibilità di riprodurre una partita sportiva in diretta e mettere in pausa, riavvolgere o avanzare velocemente.

Risolto un problema per cui Impostazioni poteva continuare a mostrare che la memoria del dispositivo è piena anche se era disponibile.

Risolto un problema che poteva rallentare la risposta o interrompere la risposta dei dispositivi braille durante la navigazione nell’app Mail.

Risolto un problema in Safari per cui una scheda poteva passare alla pagina precedente.

Stabilizzatore di commenti iOS 15.6

Prima di iniziare, ti consigliamo di eseguire il backup del tuo dispositivo in iCloud o sul tuo computer. Puoi quindi andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Da questo menu potrai scaricare e installare l’ultimo aggiornamento.

Questo aggiornamento è disponibile per i modelli di iPhone 6.



