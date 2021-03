Investire in Etf: caratteristiche e vantaggi di un prodotto finanziario in crescita

Etf, le informazioni utili da conoscere

Il mondo degli investimenti per privati risulta essere, ad oggi, particolarmente variegato, anche grazie alle opportunità offerte dall’internet banking che ormai permette a tutti di acquistare e vendere senza problemi sul web.

Ma quali sono i prodotti finanziari più interessanti del momento?

Ai primi posti tra i prodotti fintech spiccano gli Etf, delle forme di risparmio collettivo estremamente vantaggiose che permettono di investire su diverse asset class attraverso la loro replica su una serie di indici e che aprono un nuovo mondo di opportunità di investimento precluse fino a qualche anno fa.

Gli ETF vengono negoziati in Borsa come un’azione e permettono agli investitori di diversificare e ridurre il rischio nei portafogli di investimento.

Proprio per questo, infatti, è importante comprendere le basi per investire in Etf.

In primo luogo, come spiegano gli esperti di Moneyfarm, a differenza di quanto avviene per i tradizionali fondi comuni di investimento, quando si investe in Etf si sa già dove andranno a finire i propri risparmi: gli Etf, infatti, possono essere negoziati come le azioni e controllati in qualsiasi momento durante l’orario di Borsa.

Questo prodotto offre una serie di vantaggi positivi: le parole chiave sono innanzitutto flessibilità, perché è capace di adattarsi a moltissime strategie di investimento.

Diversificazione, perché tiene sotto controllo il grado di rischio del portafoglio e consente di accedere a mercati difficili in maniera diretta. Liquidità, perchè permette di vendere e comprare nuove quote senza vederne scendere il valore. Trasparenza, perché si tratta di uno strumento fotografabile sotto diversi punti di vista. Efficienza, perché il suo costo di gestione difficilmente supera lo 0,5%. Sicurezza, perché il patrimonio investito viene restituito in caso di fallimento.

È ovviamente sempre importantissimo avere ben chiari i propri obiettivi, la propria propensione al rischio e le caratteristiche del proprio portafoglio, valutando le scelte più adatte alle proprie esigenze.

Nella pratica, probabilmente qualcuno tenderà a scoraggiare l’acquisto degli Etf per focalizzarsi sui fondi attivi, ma in realtà se si è alla ricerca di uno strumento moderno e ben gestito che permetta di avere un investimento ben assortito, differenziato, pratico e a basso costo, quella degli Etf potrebbe essere la soluzione più adatta.