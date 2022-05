Invasione dell’Ucraina: TUI Belgio ha cancellato tutti i voli per la Bulgaria fino alla fine di giugno

Anche tutti i viaggi dei tour operator nella Macedonia del Nord sono stati cancellati per l’intera stagione estiva. TUI Belgium opera solitamente due voli a settimana verso due aeroporti bulgari: Burgas e Varna, entrambi situati nell’est del paese, sul Mar Nero. Ma il fatto che Russia e Ucraina confinano con il Mar Nero sembra avere un impatto sul turismo in Bulgaria.

“La Bulgaria non è un paese molto rischioso, ma abbiamo notato che i viaggiatori belgi sono alquanto riluttanti a scegliere una destinazione dell’Europa orientale al momento”, afferma Pete Demeier di TUI Belgio. Alcune destinazioni popolari, come Praga, la capitale della Repubblica Ceca, sono meno conosciute al momento. “I viaggiatori preferiscono fare un viaggio in città a Valencia (Spagna) o Lisbona (Portogallo) piuttosto che in una città dell’Europa orientale come Praga. L’intera regione soffre un po’ della situazione in Ucraina”.

