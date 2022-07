Intervista al Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Presidente della Repubblica ha incontrato il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lunedì 18 luglio 2022, all’Eliseo nel quadro della sua visita ufficiale in Francia e non solo per la sua rielezione alla sua testa. per questa organizzazione.





Questo scambio è stata un’opportunità per rivedere le lezioni chiave da imparare due anni dopo la crisi e per anticipare le future crisi sanitarie.





Il Presidente della Repubblica ha assicurato al Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che continuerà a fornire il suo pieno sostegno a lui e alla sua organizzazione, che incarna il pluralismo a cui è legata in particolare la Francia, per affrontare le grandi sfide della salute globale. .





Successivamente il Presidente della Repubblica e il Dott. Tedros hanno discusso le priorità che saranno individuate per continuare a garantire una gestione efficace ed equa in caso di nuova crisi: vaccinazione continua dei più vulnerabili contro il COVID-19, valutazione. Dall’iniziativa internazionale ACT-A lanciata dalla Francia nel maggio 2020 per accelerare l’accesso agli strumenti per combattere il COVID-19 i cui successi possono ispirare la futura gestione delle crisi, elencando i principi chiave per guidare la nostra azione collettiva nel trattato sulla pandemia che coinvolge la comunità internazionale. Hanno convenuto sull’urgente necessità di sforzi concertati per rafforzare i sistemi sanitari primari nei paesi più vulnerabili, inclusa in particolare la formazione degli operatori sanitari all’interno dell’Accademia della salute globale, il cui lavoro inaugurale si è tenuto a Lione il 27 settembre 2021 alla presenza del Capo di Stato francese.





Il presidente si è detto pronto a intensificare il lavoro della Francia su tutte queste questioni prioritarie in pieno coordinamento con i suoi partner e l’Organizzazione mondiale della sanità.