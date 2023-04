Intervista a Stella, moglie di Julian Assange: Julian è un prigioniero politico

Stella Assange ha preso il nome di suo marito, Julian Assange. Lei che era il suo avvocato divenne sua moglie e madre dei suoi due figli. Ma la sua vita quotidiana rimane un appello di lunga data all’informatore e fondatore di WikiLeaks. Stella Assange è a Bruxelles questo fine settimana per presentare un documentario sulla vita di suo marito e le lotte della loro famiglia, al Millennium Festival. RTBF l’ha incontrata.

Nella nostra intervista, Stella Assange chiede il rilascio del fondatore di WikiLeaks, detenuto da quasi quattro anni nel Regno Unito nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, vicino a Londra.

Le autorità britanniche hanno accettato di estradarlo negli Stati Uniti. Julian Assange è processato lì a causa di enormi fughe di documenti riservati dall’amministrazione statunitense. In particolare, WikiLeaks ha pubblicato 400.000 documenti segreti inviati dal soldato Manning riguardanti la guerra in Iraq nel 2010, alcuni dei quali fanno luce sulla violenza dell’esercito americano sul suolo iracheno, oltre a 250.000 note segrete della diplomazia statunitense.

I suoi sostenitori lo considerano un informatore per le pubblicazioni sanitarie, ma i suoi detrattori lo vedono come un hacker anarchico che mette in pericolo la vita di alcune fonti.Julian Assange è sotto processo negli Stati Uniti per cospirazione e spionaggio. Rischia fino a 175 anni di carcere. Dal 2010, Julian Assange cerca di sfuggire all’esposizione negli Stati Uniti, a costo di una lunga saga diplomatica e giudiziaria.

Stella Assange sta cercando, attraverso il suo quotidiano advocacy, di ottenere la liberazione del marito o almeno una rinuncia alla sua estradizione e un allentamento delle sue condizioni di detenzione. Qui incontralo.