Intermarché I mercati Carrefour diventeranno Intermarché

Ecco fatto, è approvato dall’autorità garante della concorrenza: il Tadawul può essere “acquistato” da Intermarché. Così, il gruppo di negozi belga, originario di Hino, che oggi porta le bandiere “Carrefour Market” e “Carrefour Express”, amplierà l’elenco dei negozi a Les Mousquetaires. Raddoppia, poiché Intermarché gestisce 77 negozi, trasportandone 89.

Ciò significa che i prodotti cambieranno. Niente più prodotti Carrefour bianchi, per esempio. Ma non sono sicuro che il consumatore perda Intermarché è noto per essere il meno costoso di tutta una serie di prodotti.

Tuttavia, i lavoratori del gruppo Tadag incerto : Cosa dicono nel caso di Carrefour Market / Express e Intermarché quasi nello stesso posto? Chi resterà aperto? Sperano di avviare presto le trattative con Intermarché per rassicurare i 2.000 lavoratori del gruppo Mestdagh.

Nella regione di Charleroi, il gruppo Mustadaq possiede diversi supermercati. La modifica, che non passerà inosservata, potrà essere effettuata all’inizio di gennaio 2023.