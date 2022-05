Intel rilascerà a intermittenza nuove GPU Arc nel mercato cinese questa estate

Parigi, 10 maggio. (Notizie Benin/Serata) –

Intel ha definito la sua tabella di marcia per i prossimi mesi e ha annunciato che inizierà il lancio beta delle nuove GPU Arc nel mercato cinese, dove… Arriveranno durante l’estate.

L’azienda ha dettagliato i suoi piani in un post sul blog di Lisa Pearce, Vice President e General Manager di Visual Compute Group, che ha risposto ad alcune delle domande poste dalla comunità di Internet nelle ultime settimane.

Una di queste domande riguardava l’imminente arrivo della famiglia di schede grafiche desktop Arc, che dovrebbe essere Intel inizierà a lavorare con i produttori di sistemi e Original Equipment Manufacturers (OEM) con configurazioni specifiche.

Lanceremo i nostri prodotti Serie Intel Arc Computer desktop per principianti prima in Cina, Pearce, che ha anche osservato che “la vicinanza dei componenti del pannello e l’elevata domanda di prodotti” rendono la Cina il posto giusto per avviare la distribuzione nel mondo. Il secondo trimestre dell’anno.

Così facendo, l’ho sostenuto Il prossimo passo sarà “l’espansione globale di questi prodotti”. D’altra parte, le schede grafiche Intel Arc A5 e A7 inizieranno a essere distribuite a tutti gli OEM entro la fine dell’estate.

Seguirà la vendita di questi componenti. Ampiamente. “Questo approccio graduale ci dà fiducia in ogni fase di poter servire i nostri clienti in modo efficace”, ha affermato.

Il Sig. Pierce ha anche spiegato dove l’azienda è nel processo di sviluppo per quanto riguarda lo stato dell’integrazione delle schede grafiche della famiglia Arc con gli smartphone e Come hai lavorato con i produttori produttori di telefoni cellulari.

“All’inizio lo era SAMSUNG Così ha iniziato a essere disponibile in Corea e si sta diffondendo in tutto il mondo. Prevediamo che la disponibilità degli OEM sarà elevata al momento”, ha affermato, avvertendo che l’azienda ha avuto problemi di fornitura.

Infine, Pierce ha affermato che “nonostante le limitazioni”, i suoi partner OEM hanno annunciato laptop con schede grafiche Intel Arc 3, tra cui Samsung, Lenovo, Acer, HP y Asus.

Rappelons que le fabricant de processeurs avait annoncé en février dernier qu’il retarderait le lancement des cartes graphiques Arc au deuxième trimestre 2022. En revanche, les editions professionnelles de sa nouvelle marque de graphiques papa s arc ne trore van sera de seraiente quest’anno.