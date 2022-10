Integratori Alimentari: Nutraskills va sotto bandiera italiana

Inviato il 19 settembre 2022, 14:51Aggiornato il 19 settembre 2022 alle 18:02.

Stress, sonno, articolazioni, vitalità… il mercato dei nutraceutici o degli integratori alimentari continua a crescere. Anche lui continua la sua concentrazione. Il gruppo italiano BioPharma, giustiziato lo scorso marzo sotto il fondo francese Ardian, è uno degli attori di questo movimento: ora ha acquisito il 100% delle azioni della francese Nutraskills.

Questa azienda, come il suo acquirente, è un CDMO o un produttore di nutraceutici. Non ha marchi propri, ma offre ai propri clienti l’intera catena del valore, dalla formulazione al confezionamento, compresa la conversione e la formulazione in compresse, cellule o polveri.

Nutraskills nasce nel 2016 dalla fusione di Codylab, L’Herbergement (in Vandea), e Laboratoire Pierre Caron, Sérent (vicino a Vannes, nel Morbihan). Le due società, con un totale di 100 dipendenti, sono nate nello stesso anno nel 2002. Da quando hanno aderito, il loro fatturato è raddoppiato raggiungendo quest’anno i 20 milioni di euro, con un tasso di crescita dal 10 al 15% all’anno.

Potenziale di crescita

Così BioPharma ha acquisito il 100% del capitale di Nutraskills da Eric Terre, l’azionista di maggioranza e presidente, UI Investments, Back to Basics e il team di gestione che reinvesti in BioPharma Group. Con 800 dipendenti, Biopharma Group è il leader europeo nel settore dei nutraceutici CDMO.

Il suo fatturato è passato da 30 milioni di euro nel 2016 a 230 milioni nel 2021, principalmente attraverso quattro acquisizioni in questo periodo. L’azienda opera in un dinamico mercato italiano degli integratori alimentari, stimato in 4 miliardi di euro contro i 2,2 miliardi di euro in Francia.

Quindi Nutraskills ha una significativa fonte di crescita. “Sapendo che un francese su due mangia Supplementi dietetici “, osserva Louis Joffreud, Direttore di Vendee, che continuerà a sviluppare l’azienda.

Fabbrica di 7.000 mq

Con il supporto di Ardian, BioPharma intende continuare la sua crescita all’estero. “L’ambizione è quella di ottenere altre pepite in Germania, Spagna, Regno Unito…” osserva Luis Joffreult. Mercato della nutrizione Gli attori “molti locali” e nazionali sono principalmente stabiliti nel proprio mercato. Con il suo nuovo partner, Nutraskills reinvestirà già dal 5 al 10% del suo fatturato nelle sue attrezzature di produzione e acquisterà anche una nuova fabbrica di 7.000 m.2 A Saint-Hilaire-de-Loulay, Vandea. L’investimento, che supera i 10 milioni di euro, dovrebbe essere completato entro la fine del 2024.