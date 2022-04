Inquinamento atmosferico dans les écoles de Seine-et-Marne : la santé des enfants en hazard

La Marna Voir mon actu

L’air est trop pollué pour les enfants de Seine-et-Marne, come per esempio a Villeparisis et Claye-Souilly. Dans son analysis rendue mi-février 2022, l’associazione Respire confronta le emissioni di inquinanti nell’Île-de-France aux seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Risultato : l’inquinamento est plus de deux fois plus importante que le maximum consiglio. C’est le cas dans toutes les écoles de Villeparisis, à quelques kilomètres de Paris et de Roissy. C’est aussi vrai dans plusieurs écoles de Claye-Souilly.

Inquinamento : les enfants menacés en Île-de-France

Sur la carte publiée par l’associazione Respire, les villes classées en qualité de l’air “mauvaise” sont deux fois au-dessus du maxim recommandé par l’OMS. Celles considérées come “passabili” sont entre une et deux fois le maxim.

I genitori d’élèves réagisent après cette nouvelle. «C’est grave et inquiétant pour la santé de nos enfants», dichiara Céline Lambert, presidente dell’associazione Parents d’élèves indépendants (PEI), presso l’école Ernest Renan de Villeparisis.

Alla scuola Barbara, la mère d’élève Samia Dath ajoute: « C’est peut-être pour cela que certes de nos enfants sont asmatici et toujours malades? Cela ne devrait pas esister. L’asthme de mon fils s’accentue depuis trois ans, je compends mieux pourquoi à presente. »

« I genitori devono emmener leur enfant à vélo ou en trottinette. Beaucoup les deposent en voiture alors qu’ils habitent à deux minutes à pied. Il faut aussi que les pouvoirs publics fassent quelque ha scelto. On ne peut pas laisser les Chooses en l’état. Nos enfants vont finir par développer des problèmes. »

Les résultats sont plus alarmants qu’avant, parce qu’on a change de méthode pour faire les mesures. Concrètement, su sait aujourd’hui que l’impatto dell’inquinamento sur la santé est encore plus grave que ce qu’on pensait. « On n’aurait pas obtenu ces résultats en suivant les anciens critères : l’OMS a drastiquement abaissé ses seuils», spiega Toni Renucci dell’associazione Respire.

Des rues interdites aux voitures devant les écoles L’actuelle municipalité de Villeparisis a réservé certees voies aux piétons notamment aux heures d’entrée et de sortie d’école. C’est fait, du moins, dans quatre écoles. Devant République, l’avenue a été fermée aux voitures à ces heures. C’était au départ un essai, mais c’est maintenant définitif. « Au début, des automobilistes protestaient ou se garaient en double file, puis on s’est habitué », spiega Michel Coulanges.

À Barbara, un agent gère maintenant les traversées et les stationnements intempestifs. Un radar pedagogico permet, accessoirement, à la mairie de savoir à quelles heures ont lieu le plus d’excès de vitesse. « Nous envoyons la police municipale avec des jumelles et c’est très dissuasif », ajoute Michel Coulanges. Un stop aussi été aménagé.

La rue a ensuite été fermée devant Anatole France et Séverine, aux horaires critiche. La mairie est, enfin, en train de preparer un rond-point aux abords de l’école Freinet, au bout de l’allée de Maulny. Voir fuori

Che fai? Selon l’associazione Respire, pour réduire l’inquinamento il faudrait réduire la circolazione aux bords des écoles : piétonisation, restrizioni aux heures de passage des enfants ou toute la journée. Su peut aussi misurare l’inquinamento en temps réel dans les écoles par des capteurs de CO2 et utiliser des purificateurs d’air.

Le associazioni locali sont d’accord avec ces consigli. L’associazione Adenca, à Claye-Souilly, ha richiesto il figlio per quanto riguarda i punti di controllo della qualità dell’aria per le scuole della città. Elle souhaite aussi qu’une école soit construite à Soully, pour éviter les déplacements jusqu’à Claye. Contactée à ce sujet, la mairie de Claye-Souilly ne nous a pas répondu.

À Villeparisis, l’associazione ecologista EB2V dichiara: « Il faut interdire le trafic de poids lourds dans la ville le week-end. » Michel Coulanges, maire adjoint chargé de la police municipale, répond : « Nous ne sommes pas tellement gênés par les poids lourds, mais plutôt par des fourgonnettes. » READ I decessi per disastri meteorologici raggiungono il massimo da 10 anni negli Stati Uniti

Che voiture ou la santé de mes enfants ?

Trois polluants ont été analysés aux abords des écoles par Airpariph entre 2013 et 2019 : le NO2, les PM10 e les PM2,5. Les NO2 proviennent en bonne partie du trafic routier, explique Toni Renucci. Les PM, elles, ont plusieurs origini : trafic routier, chauffage au bois et autres industries… « Les PM2,5 sont les plus Dangereuses car elles pénètrent dans l’organisme à partir des poumons et s’attaquent à nos ajoute Toni », Rinucci .

Il ya tout de même une bonne nouvelle : selon Respire, l’inquinamento a globale tendance à se réduire tra il 2013 e il 2019, bien que les niveaux restent très au-dessus de ce que recommande l’OMS. Mais le trafic routier et, peut-être, aéroportuaire pourrait bien augmenter dans les prochaines décennies.

Ma voiture ou la santé de mes enfants: faut-il choisir?

