Iniziative natalizie a Roccapiemonte: i contest a sostegno del commercio

Iniziative natalizie a Roccapiemonte in pieno svolgimento. L’amministrazione a sostegno del commercio locale, con diversi contest

Una serie di iniziative natalizie a Roccapiemonte per sostenere il commercio locale. L’amministrazione ha dunque dato il via ai vari contest, per incentivare le attività del territorio.

L’assessore al Commercio, Roberto Fabbricatore, ha illustrato i quattro punti del cartellone previsto per le festività a cavallo tra il 2020 e il 2021.

Spazio quindi alla “Vetrina più bella del Natale” e al “Balcone più Bello per Natale”. Più specifiche per il settore commercio, invece, le altre iniziative:

Spendi in paese

De.Co, Denominazione di Origine Comunale, concorso Logo identificativo

Spendi in paese e il cenone te lo paga il Comune

Spendi in paese e il veglione te lo paga il Comune

Per questi due ultimi contest, il premio consisterà in un rimborso delle spese già sostenute. Le iniziative dureranno fino al giorno dell’Epifania 2021.

Nei prossimi giorni l’amministrazione retta dal sindaco Pagano comunicherà luogo e data delle estrazioni previste per tutte le iniziative. Ulteriori dettagli sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Roccapiemonte.