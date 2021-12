Informatica, pubblicità, edilizia… i salari aumenteranno del 3,58% il 1° gennaio in questi settori

Più di 450.000 dipendenti appartenenti alla Joint Commission 200, il più grande gruppo di dipendenti in Belgio, vedranno aumentare i loro stipendi del 3,58% a partire dal 1 gennaio 2022, ha dichiarato giovedì l’Office of Human Resources Services di Acerta. tasso in dieci anni.

Gli stipendi dei dipendenti CP 200 sono indicizzati ogni anno il 1° gennaio. Tecnicamente, questo non è un aumento, ma un adeguamento salariale al costo della vita. Per i datori di lavoro, invece, si tratta di un aumento del costo del lavoro.

superiore all’ultimo indicatore

L’indicatore successivo è significativamente più alto rispetto all’anno precedente, quando i salari erano indicizzati allo 0,95%. Il 2022 toglie il trono dal 2012, quando l’indice salì al 3,17%.

Il comitato congiunto 200 comprende, tra gli altri, dipendenti di call center, agenzie di lavoro interinale, informatica, consulenza, pubblicità, stampa o edilizia.

Oltre al CP 200, altri settori dispongono di un sistema di benchmarking che prevede un adeguamento annuale del salario in relazione all’inflazione all’inizio dell’anno. I lavoratori dell’industria alimentare, del commercio alimentare, delle assicurazioni e della gestione degli edifici possono aspettarsi che i loro salari vengano adeguati al costo della vita il 1° gennaio.