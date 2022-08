Indossare la barba e i suoi benefici per la salute che potresti non conoscere

Molti di noi ammirano chi porta la barba. Al giorno d’oggi in alcune società, è un segno di mascolinità, potere e persino bellezza in un uomo. È persino diventato un criterio di scelta per alcune donne nella scelta del proprio partner.

Tuttavia, ci sono molte ragioni utili per cui adoriamo la barba. Come quei benefici per la salute, nasconde che molti di noi potrebbero non saperlo.

subordinare studi Gli scienziati hanno concluso che indossare la barba offre benefici per la salute che non sospetti nemmeno. Vi invitiamo a conoscerne alcuni in questo articolo.

Tra i tanti vantaggi della barba, gli esperti lo assicurano protegge dal sole 90 e 95% mantenendo buona parte del viso contro i raggi ultravioletti che riducono improvvisamente il rischio di cancro della pelle.

cervo Rallenta l’invecchiamento cutaneo . Con la protezione della barba per il viso dalla luce solare, dal vento, dalla secchezza e persino dai microbi dell’aria, la pelle mantiene la sua freschezza più a lungo e impiega più tempo a invecchiare.

porta la barba Riduce anche gli attacchi di asma Negli uomini con asma. Un attacco d’asma è spesso causato da polline e polvere. Dal fatto che quest’uomo ha la capacità di trattenere una quantità di particelle fini di polline impedendole di raggiungere il viso, le persone che si fanno crescere la barba hanno una probabilità inferiore di avere convulsioni rispetto ad altre.

bonus Esiste la fobia della barba. I pogonofobi sono persone che hanno paura della barba o non sopportano di vedere la barba. Il solo fatto di vederlo porta a sintomi in queste persone, come palpitazioni cardiache rapide, respirazione anormale e persino nausea. A differenza degli appassionati di massacro che sono (e sono) entusiasti di quest’ultimo.

TuttaviaAltri studi Dimostra che è probabile che la barba contenga tanti microbi quante sono le feci. Quindi, signori, non dimenticate di prendervi cura della vostra pelle quando tornate a casa e prima di fare l’amore con il vostro partner. Solo per rimuovere i germi che potresti aver raccolto durante il giorno. Pertanto, lo protegge da molte malattie che possono derivarne.

