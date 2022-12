Indicatori: le vostre tariffe variabili di gas ed elettricità aumenteranno o diminuiranno a gennaio? Questo dipende dal tuo contratto

Secondo i nostri calcoli, se il mese finisce qui, i kWh di gas per il contratto Easy saranno fissati a 15 centesimi Per l’intero primo trimestre del 2023. Questo è un prezzo equivalente al prezzo dei contratti mensili come Flow per gennaio. Ma siccome il trend decresce e il livello scende molto bruscamente, è probabile che l’indicatore, calcolato sul prezzo medio, sia ancora leggermente inferiore a fine mese… e quindi anche i prezzi.

Contratti mensili su indici: lo status quo?

A differenza dell’energia elettrica, non tutti i contratti “mensili” del gas utilizzano lo stesso indice: alcuni (come il “Flow” di Engie) si basano su prezzi “futuri” (con successive forniture) per fissare i prezzi del mese successivo, altri, come per l’energia elettrica , si basano sui prezzi “Instant” (visualizzazione istantanea) per il mese corrente per determinare la tariffa applicabile durante il mese in questione. Per quelli, non sapremo il prezzo di dicembre fino alla fine del mese. Poiché i prezzi sono aumentati per la prima volta all’inizio di dicembre rispetto a novembre, prima di un forte calo negli ultimi giorni, è del tutto possibile che ci stiamo dirigendo verso lo status quo di questi prezzi nel prossimo futuro.

Ma lo saràstatus quo vantaggioso Per il consumatore visto che siamo tornati a novembre su un livello dell’indicatore ragionevole, anche se molto più alto rispetto ai livelli di inizio 2021.

Per il resto, tutto dipende dallo sviluppo dei corsi: