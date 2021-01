Contributi versati dal Comune di Cava, Fratelli d’Italia: “Sorpresi da Servalli e Senatore, dimostrino la loro innocenza”

Cava de’ Tirreni. Ottantamila euro, a tanto ammonta il sequestro eseguito, nei giorni scorsi, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno nei confronti del sindaco, Vincenzo Servalli, e dell’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindacop, Nunzio Senatore, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, su alcuni versamenti eseguiti dall’Amministrazione comunale – ritenute assistenziali, previdenziali e assicurative – a favore dei dirigenti.

“Siamo rimasti a dir poco sorpresi, questa mattina – dichiara il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia di Cava de’ Tirreni – nell’apprendere la notizia del sequestro (80 mila euro) eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno nei confronti del sindaco Vincenzo Servalli e del suo vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore, i quali – secondo la Procura di Nocera Inferiore – si sarebbero fatti versare contributi previdenziali dal Comune di Cava de’ Tirreni nonostante abbiano continuato a svolgere, durante il mandato elettorale, le loro attività professionali percependo regolari compensi. Al di là dell’aspetto giudiziario, su cui siamo certi che la magistratura farà il suo corso ed auspichiamo che entrambi dimostrino la loro innocenza, non possiamo che riscontrare come, episodi del genere, rappresentino il pressappochismo con cui l’Amministrazione comunale di centrosinistra gestisce la cosa pubblica. Per quanto ci riguarda, comunque, continueremo a batterci affinché venga garantita sempre la massima trasparenza a tutela dei cittadini cavesi”.