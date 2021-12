Incredibili voci obbligano RTL-TVI a rispondere

Questa domenica, i corteggiatori di Bjorn hanno deciso di porre fine all’avventura “Love in the Meadow”. Quindi l’adorabile contadino non troverà l’amore nonostante la vera cotta di Lisa.

Quest’ultimo non ha apprezzato il fatto che l’abbia baciata quando si conoscevano a malapena. Comunque, è quello che continuava a ripetere a Sandrine Dance per giustificare la sua partenza dallo spettacolo. Perché sui social gira un rumor che evoca un’inaspettata storia d’amore che si fa strada.

Su Facebook, un utente ha confermato con forza che Lisa ha lasciato lo spettacolo perché ha avuto una relazione durante lo spettacolo con… uno dei fotografi dello spettacolo. Completamente falso, conferma RTL-TVI.

Chiamato dai nostri colleghi di gustoTuttavia, la produzione dello spettacolo smentisce ufficialmente le parole del netizen e specifica che i progressi di Bjorn sono stati l’unico e l’unico motivo per cui Lisa ha lasciato l’avventura. Secondo la produzione, “le condizioni di ripresa non erano così [par ailleurs] Non è favorevole a riunire squadre cinematografiche e candidati”.

Questo è un chiaro.