Mercoledì 24 maggio si è tenuto un incontro pubblico con l’Associazione Egalité Santé, per presentare e discutere la proposta di offrire un’assistenza sanitaria sostenibile e di alta qualità per tutti nel sud dell’Alta Marna.

Era guidato dai medici della Società. Parlando a loro volta, hanno indicato che il loro scopo era quello di promuovere l’uguaglianza nell’assistenza di qualità e di combattere il declino dell’offerta di assistenza nell’Alta Marna centrale e meridionale. È fondamentale disporre di attrezzature funzionali e ben posizionate in modo da servire tutti, ovvero una piattaforma tecnologica accessibile a tutti a Rolampont, nodo autostradale e poco distante da Chaumont Road.

Basandosi su altre zone, hanno spiegato che con 140 milioni (110 per Chaumont, 30 per Langres) non era possibile costruire due ospedali, uno a Chaumont, l’altro a Langres. Il numero di letti di medicina sarà ridotto a 28 mentre la capacità oggi è di 73. L’ambulatorio dovrebbe essere chiuso a breve termine. Tuttavia, è efficace e attira molti pazienti da altre regioni.

Contrariamente a quanto pubblicizzato, le emergenze salvavita 24 ore su 24 probabilmente non potranno continuare nel tempo, portando a opportunità mancate per i pazienti. Sarebbe un semplice passaggio di triage per assistenti e medici generici, senza alcun supporto possibile. Più di 500 caregiver di tutte le domande hanno firmato la carta e 5.000 persone si sono opposte. I relatori hanno affermato: “Questa è una decisione politica e finanziaria. Non facciamo politica, parliamo di salute. I vari interventi della discussione che ne è seguita hanno mostrato ai partecipanti un interesse molto maggiore per quanto pianificato, mettendo in discussione il campo di manovra e avanzando diverse proposte. “Non ci arrendiamo, continueremo a lottare contro il peggioramento delle cure che vogliamo imporre”, concludono i medici.

Un gatto online è stato creato su suggerimento dei partecipanti durante un precedente incontro. A tutti i contatti: assoegalitesante@gmail.com