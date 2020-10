L’episodio, che ha coinvolto un giovane operaio, si è verificato stamattina in un cantiere di piazza San Francesco.

Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente sul lavoro verificatosi stamattina a piazza San Francesco. Un operaio, impiegato in un cantiere privato per il rifacimento della facciata di palazzo Gravagnuolo, è scivolato dall’impalcatura su cui stava lavorando rovinando a terra da un’altezza di circa 2 metri.

È da accertare se il ragazzo fosse provvisto o meno degli opportuni presidi di sicurezza.

Tempestivo l’intervento dei sanitari, precipitatisi sul posto in ambulanza dal vicino ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”. Dai primi accertamenti effettuati in pronto soccorso, comunque, pare che il giovane non abbia riportato ferite gravi se non una frattura alla spalla.