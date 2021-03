Incidente a Nocera Superiore in via San Pietro: due ragazze ferite

Incidente a Nocera Superiore nella tarda serata di ieri. Due ragazze sono rimaste ferite nell’impatto della loro vettura contro un muro

Grave incidente a Nocera Superiore nella tarda serata di ieri. Una Smart è finita violentemente contro un muro all’intersezione tra via Nazionale e via San Pietro.

Le due giovani ragazze a bordo della vettura sono rimaste ferite, dovendo quindi ricorrere alle cure ospedaliere. Il tremendo impatto è avvenuto intorno alle 23 di ieri.

La Smart ha impattato violentemente contro il palazzo che fa angolo tra la ex Statale 18 e appunto via San Pietro. Gli abitanti della zona hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Carabinieri e una squadra di Vigili del Fuoco.

Proprio i caschi rossi hanno dovuto lavorare non poco per estrarre una delle due ragazze dall’abitacolo della vettura. Evidenti le ferite per le due sfortunate protagoniste dell’incidente. Lungo il lavoro dei soccorritori, ma pure degli operai chiamati a rimuovere la vettura. E tracce di sangue erano presenti ancora questa mattina sulle scale dell’esercizio commerciale che ha doppio ingresso proprio in quell’incrocio.

Secondo le ricostruzioni, sarebbero trascorsi un bel po’ di minuti prima dell’arrivo delle due ambulanze, che hanno condotto le ragazze ferite al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I. Resta dunque da chiarire la dinamica dell’incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravissime.