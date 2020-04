Incidente a Nocera Inferiore: evita un’altra auto e finisce sul marciapiedi

Incidente a Nocera Inferiore nel primo pomeriggio di oggi. Per evitare l’impatto con un’altra vettura, finisce sul marciapiedi.

Il sibilo di una frenata e il rumore di un impatto abbastanza violento. Poco prima delle 14 di oggi si è verificato un incidente a Nocera Inferiore. Una Fiat Idea è finita sul marciapiedi all’incrocio tra via Barbarulo e via Sellitti, in centro città.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del monovolume avrebbe improvvisamente sterzato per evitare l’impatto frontale con una Nissan Micra.

L’utilitaria, che procedeva in senso opposto, avrebbe tentato di svoltare in via Sellitti, incurante del divieto di accesso. I riflessi pronti dell’uomo alla guida della Fiat non gli hanno tuttavia evitato di finire sul marciapiedi.

Evidenti i danni alla vettura, che ha abbattuto alcuni paletti e il contenitore di raccolta dei farmaci. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza che ha soccorso il conducente della Fiat, rimasto contuso. Al momento dell’impatto non c’erano fortunatamente pedoni in zona.